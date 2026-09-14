به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی الهی‌راد ظهر دوشنبه در چهارمین روز از اردوی شعر «قاصدک‌ها» در سالن اجتماعات مجتمع شهیدین بجنورد ضمن تقدیر از برگزارکنندگان، استادان و شاعران حاضر در اردو، بر اهمیت برگزاری محافل شعر و اندیشه با محوریت ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور شاعران نوجوان و پرداختن آنان به موضوع دفاع مقدس، این ظرفیت را ارزشمند دانست و خواستار حمایت بیشتر از برنامه‌های ادبی و آموزشی مشابه شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی همچنین نقش شاعران را در ایجاد امید واقعی و عمیق در جامعه مهم ارزیابی کرد و از آنان خواست ضمن حفظ ارتباط خود با مردم، زبان بیانگر رنج‌ها، مطالبات و دغدغه‌های جامعه باشند و در کنار آن، حماسه، آینده‌نگری و افق پیش‌روی انقلاب اسلامی را در آثارشان برجسته کنند.

توجه به نوآوری در شعر و بهره‌گیری از ظرفیت شاعران جوان، از دیگر محورهای سخنان مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی بود.