به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غلامحسین محمدی، در نشست هم‌اندیشی روسای کانون‌های استانی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به مطالبات مطرح شده بازنشستگان، افزود: برای گذر از مشکلات باید مسیر ما همراهی و هم‌آفرینی باشد. نگاه رئیس‌جمهور و وزیر کار مبتنی بر همین مسیر است.

وی با بیان اینکه باور دارم بازنشستگان شرکای کلیدی ما هستند و موجب افتخار هستند که شرافتمندانه و نجیبانه انتقاد می‌کنند، خاطرنشان کرد: مسائل مطرح‌ شده را حتماً بررسی می‌کنیم. قطعاً به تنهایی نمی‌توان مسائل سازمان تأمین‌اجتماعی را رفع کرد و نیاز است همدلانه و مسئولیت‌پذیرانه از پیچیده‌ترین دوران تاریخی این کشور که کشور درگیر جنگ و تحریم است عبور کنیم.

محمدی با تأکید بر اهمیت شناخت و درک شرایط امروز کشور از سوی آحاد مردم از جمله بازنشستگان، اظهار داشت: میان دولت و ملت فاصله‌ای نیست و مجموعه دولت برای کاهش دغدغه‌های مردم تلاش می‌کند. سازمان تأمین‌اجتماعی از طریق سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت ذی‌نفعان مصمم است مشکلات را حل کند. برای حل مسائل باید خصلت‌هایی در میان مسئولان و مردم باشد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: باید مردم‌دوست، ایران‌دوست، مذهب‌دوست باشیم. باید با یکدیگر ایثارگرانه همکاری کنیم. شرایط حال اقتصاد کشور را بشناسیم. تصمیمات و سیاست‌های اشتباهی و غیرکارشناسی که بر این سازمان تحمیل شده است را بشناسیم. دوره سختی است که با همکاری یکدیگر مدیریت کنیم.

وی، یکی از وجوهات مسائل امروز کشور و سازمان تأمین‌اجتماعی را کمبود منابع عنوان کرد و گفت: مثل گذشته نمی‌توان رفتار کرد. تصمیمات ما باید مبتنی بر دانش و جسارت باشد تا منابع محدود را مدیریت کنیم. باید راهبردی داشته باشیم که بر اساس عقل جمعی، خلق ارزش، رابطه برد برد با ذی‌نفعان ایجاد شده باشد. نوآوری در تأمین منابع مالی در دستور کار است.

محمدی با اشاره به برگزاری دیدار رئیس‌جمهوری با بازنشستگان، افزود: مسئله بازنشستگان باید روی میز دولت قرار گیرد و مسئله اصلی شود. دولت از ماست باید به دولت کمک کنیم. مسائل بازنشستگان را مطرح کرد و این مسائل راهکار دارد. در این شرایط معجزه نمی‌توان کرد اما می‌توان در همین شرایط با اصلاحات ساختاری و سنجه‌ای صندوق را حفظ کرد.

وی در ادامه این نشست با اشاره به برنامه‌های سازمان برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان و بهبود وضعیت درمان آنها، گفت: احداث مراکز درمانی از محل مولدسازی و ارزش‌آفرینی منابع انجام می‌شود. در طرح زرین‌ تأمین که امروز رونمایی شد، با ابتکار و راهبری بانک رفاه کارگران و با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و شستا طراحی شده است تا ظرفیت‌های واقعی و مولد حوزه طلا به پشتوانه‌ای برای تأمین مالی پایدار تبدیل شود.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مسائل شستا و دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: دارایی‌های سازمان موجود است و فروخته نشده و هیچ اتفاقی برای آنها نیفتاده است. اما از ظرفیت این دارایی‌ها برای ایجاد ارزش استفاده می‌شود.