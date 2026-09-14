به زارش خبرنگار مهر، رضا کشاورز عصر دوشنبه در بازدید از مدرسه شش‌کلاسه روستای بنیاد شهرستان دشتی اظهار کرد: تکمیل این پروژه یکی از مطالبات مهم مردم روستای بنیاد است که با پیگیری‌های انجام‌شده، به‌زودی محقق خواهد شد.

وی افزود: فرماندار شهرستان دشتی به‌صورت روزانه روند تکمیل این پروژه را پیگیری می‌کند تا با آماده‌سازی مدرسه، دانش‌آموزان روستا بتوانند سال تحصیلی جدید را در فضای آموزشی جدید آغاز کنند.

معاون فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: تسریع در تکمیل و آماده‌سازی فضاهای آموزشی از اولویت‌های شهرستان است و تلاش می‌شود پروژه‌های آموزشی باقیمانده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.