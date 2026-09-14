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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳

مطالبه اهالی روستای بنیاد برای احداث مدرسه به‌زودی محقق می‌شود

مطالبه اهالی روستای بنیاد برای احداث مدرسه به‌زودی محقق می‌شود

بوشهر- معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار دشتی گفت: با عنایت دولت چهاردهم یکی از مطالبات مهم اهالی روستای بنیاد که تکمیل مدرسه است، به‌زودی محقق می‌شود.

به زارش خبرنگار مهر، رضا کشاورز عصر دوشنبه در بازدید از مدرسه شش‌کلاسه روستای بنیاد شهرستان دشتی اظهار کرد: تکمیل این پروژه یکی از مطالبات مهم مردم روستای بنیاد است که با پیگیری‌های انجام‌شده، به‌زودی محقق خواهد شد.

وی افزود: فرماندار شهرستان دشتی به‌صورت روزانه روند تکمیل این پروژه را پیگیری می‌کند تا با آماده‌سازی مدرسه، دانش‌آموزان روستا بتوانند سال تحصیلی جدید را در فضای آموزشی جدید آغاز کنند.

مطالبه اهالی روستای بنیاد برای احداث مدرسه به‌زودی محقق می‌شود

معاون فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: تسریع در تکمیل و آماده‌سازی فضاهای آموزشی از اولویت‌های شهرستان است و تلاش می‌شود پروژه‌های آموزشی باقیمانده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

مطالبه اهالی روستای بنیاد برای احداث مدرسه به‌زودی محقق می‌شود

کد مطلب 6947236

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