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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

ادعاهای تکراری ترامپ: ایران خواهان دستیابی به توافق است!

ادعاهای تکراری ترامپ: ایران خواهان دستیابی به توافق است!

ترامپ در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی های خود در کنترل قیمت انرژی پس از ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز آن هم در آستانه انتخابات کنگره، ادعا کرد: ایران خواهان دستیابی به توافق است!

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا امروز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در کشورش به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه اش به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: ایران در حال افول، خواهان دستیابی به توافق است، آن هم با عجله و به هر قیمتی!

رئیس‌ جمهور آمریکا که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواه خود را حتمی می داند، کوشید بخشی از شکست های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: من تصمیم خواهم گرفت که آیا آمریکا وارد تعامل خواهد شد یا خیر؛ موضوعی که ما نسبت به آن آمادگی داریم!

کد مطلب 6947238

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