رفع تصرف ۳ هکتار از اراضی دولتی شرق استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اداره راه و شهرسازی شرق استان سمنان از رفع تصرف سه هکتار از اراضی دولتی خبر داد و اظهار کرد: این اراضی که به‌صورت غیرقانونی مورد تصرف قرار گرفته بود، با تلاش و پیگیری نیروهای یگان حفاظت شناسایی و آزادسازی شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق بیت‌المال و مقابله با زمین‌خواری، افزود: نیروهای یگان حفاظت پس از شناسایی و بررسی دقیق محدوده و انجام هماهنگی‌های لازم، نسبت به رفع تصرف و آزادسازی اراضی دولتی اقدام کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه حفاظت از اراضی ملی و دولتی با جدیت دنبال می‌شود، تصریح کرد: مقابله با هرگونه تعرض به اراضی و حقوق بیت‌المال به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی دولتی و پیشگیری از تصرف غیرقانونی این اراضی با جدیت از سوی مجموعه راه و شهرسازی شرق استان سمنان پیگیری خواهد شد.