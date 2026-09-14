شکست تلخ تراکتور مقابل شباب الاهلی؛ نکونام دست خالی امارات را ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران در هفته نخست مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت ادهم مخادمه در ورزشگاه شیخ راشد شهر دبی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر شباب الاهلی به پایان رسید.

شروع هجومی شباب الاهلی

شاگردان آندره ژاردین در تیم شباب الاهلی بازی را با رویکردی هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۷ صاحب یک ضربه آزاد شدند. یوری سزار توپ را به محوطه جریمه تراکتور ارسال کرد و سردار آزمون با ضربه سر دروازه پارسا جعفری را باز کرد، اما کمک‌داور آفساید مهاجم شباب الاهلی را اعلام کرد تا گل آزمون مردود شود.

حملات تیم اماراتی ادامه پیدا کرد و در دقیقه ۱۷، رنان روی ارسال هم‌تیمی‌هایش با ضربه سر دروازه تراکتور را تهدید کرد، اما توپ با فاصله‌ای خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۱۹ نیز ریکلمه پس از دریافت توپ، از راه دور اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او به تیرک دروازه تراکتور برخورد کرد و دروازه جعفری را به لرزه درآورد.

جانشین بیرانوند ۲۱ دقیقه دوام آورد

فشار حملات شباب الاهلی سرانجام در دقیقه ۲۱ نتیجه داد. بازیکنان این تیم با ارسال بلندی توپ را به محوطه جریمه تراکتور فرستادند و در شرایطی که شجاع خلیل‌زاده در یارگیری دچار اشتباه شد، سردار آزمون با کنترل سینه توپ را به یوری سزار رساند. این بازیکن نیز با ضربه‌ای دقیق دروازه پارسا جعفری را باز کرد تا شباب الاهلی یک بر صفر پیش بیفتد.

جعفری مانع از گل دوم شباب الاهلی شد

در دقیقه ۲۶، شباب الاهلی در یک ضدحمله دیگر به سمت دروازه تراکتور حرکت کرد. جاهنواه مارکلو در شرایطی که می‌توانست هم‌تیمی‌های خود را صاحب موقعیت کند، از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد، اما پارسا جعفری با واکنشی زیبا مانع از ورود توپ به دروازه‌اش شد و برای دومین بار در این دیدار دروازه تراکتور را نجات داد.

در ادامه نیمه نخست، بازیکنان تراکتور تلاش کردند به دروازه شباب الاهلی نزدیک شوند و چند حمله را روی دروازه حریف ترتیب دادند، اما نتوانستند موقعیت خطرناک و جدی‌ای ایجاد کنند تا نیمه اول با برتری یک بر صفر نماینده امارات به پایان برسد.

شروع نیمه دوم

در نیمه دوم دیدار شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران، شاگردان دراگان اسکوچیچ تلاش کردند با افزایش حملات خود گل خورده را جبران کنند، اما نماینده امارات نیز همچنان روی دروازه تراکتور خطرناک ظاهر شد.

در دقیقه ۴۸، یوری سزار از مرکز محوطه جریمه تراکتور با پای راست اقدام به شوت‌زنی کرد، اما پارسا جعفری با واکنشی مناسب توپ را از گوشه پایین سمت چپ دروازه مهار کرد.

۶ دقیقه پس از گذشت یک ساعت از شروع بازی، سعید عزت‌اللهی پشت محوطه جریمه تراکتور صاحب موقعیت شد و شوت خود را به سمت دروازه حریف روانه کرد، اما ضربه او راهی به دروازه پیدا نکرد.

در دقیقه ۶۷، یوری سزار پشت ضربه ایستگاهی شباب الاهلی قرار گرفت و توپ را به سمت دروازه تراکتور فرستاد، اما شوت او با اختلاف نسبتاً زیادی از بالای دروازه به بیرون رفت.

تیرک دروازه مانع گلزنی تراکتور شد

تراکتور در دقیقه ۷۷ یکی از جدی‌ترین فرصت‌های خود برای به تساوی کشاندن بازی را به دست آورد. مهدی شیری با ارسال توپ به محوطه جریمه شباب الاهلی، محمد دانشگر را در موقعیت ضربه زدن قرار داد و مدافع تراکتور با ضربه سر توپ را به سمت دروازه فرستاد، اما شوت او به تیرک دروازه برخورد کرد و وارد دروازه نشد.

در دقیقه ۸۰، مهدی شیری بار دیگر برای باز کردن دروازه نماینده امارات تلاش کرد و از پشت محوطه جریمه شوتی سنگین به سمت دروازه زد، اما متئوس، دروازه‌بان شباب الاهلی، با واکنشی مناسب توپ را به کرنر فرستاد.

در دقیقه ۸۹، شهریار مغانلو نیز با شوتی از راه دور دروازه شباب الاهلی را هدف قرار داد، ولی ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت تا تلاش‌های تراکتور برای رسیدن به گل تساوی بی‌نتیجه بماند.