فرود اضطراری پرواز مشهد-کرمانشاه به علت نقص فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش‌های اولیه، این هواپیما که با رجیستر FSU در حال انجام پرواز مشهد ـ کرمانشاه بود، هنگام تیک‌آف با ترکیدگی لاستیک مواجه شده و در ادامه، گزارش‌هایی درباره آسیب به موتور هواپیما مطرح شده است.

خلبان پس از برخاستن، با اعلام فرود اضطراری به برج مراقبت، درخواست بازگشت به فرودگاه مشهد را مطرح کرد و هواپیما پس از طی فرآیندهای لازم، مجدداً در باند فرودگاه مشهد به سلامت به زمین نشست.

این حادثه موجب بسته شدن باند ۳۱ چپ فرودگاه مشهد شده و احتمال تأثیر آن بر روند پروازهای ورودی و خروجی این فرودگاه وجود دارد.