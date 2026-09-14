https://mehrnews.com/x3d4vF ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6947251 استانها گیلان استانها گیلان ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۹ حضور مردم آستانه در صد و نود و هشتمین تجمعات شبانه آستانه اشرفیه- در این ویدئو صد و نود و هشتمین حضور مردم آستانه اشرفیه در تجمعات را مشاهده می کنید. دریافت 31 MB فیلم:هما اکبری کد مطلب 6947251 کپی شد مطالب مرتبط حضور مردم آستانه در صد و نود و هفتمین تجمعات شبانه رسیدگی به دادخواهی ۳۵۲ هزار و ۹۸۳ ایرانی علیه آمریکا و رژیم صهیونی توسعه کشت دوم و راتون بهرهوری اراضی کشاورزی را افزایش میدهد حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در دویست و دومین شب تجمعات برچسبها آستانه اشرفیه اجتماع مردمی حماسه حضور
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