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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۹

حضور مردم آستانه در صد و نود و هشتمین تجمعات شبانه

حضور مردم آستانه در صد و نود و هشتمین تجمعات شبانه

آستانه اشرفیه- در این ویدئو صد و نود و هشتمین حضور مردم آستانه اشرفیه در تجمعات را مشاهده می کنید.

دریافت 31 MB

فیلم:هما اکبری

کد مطلب 6947251

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