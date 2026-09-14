به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و السد قطر در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور و از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران با قضاوت قاسم الحاتمی در ورزشگاه بین المللی شهر بصره عراق به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خاتمه یافت. یاسر آسانی زننده تنها گل بازی بود.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، سامان فلاح، عارف آغاسی، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی (کارت زرد)، امیرمحمد رزاقی‌نیا، روزبه چشمی، علیرضا کوشکی (کارت زرد)، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان

ترکیب السد:

سعد الشیب، الساندرو رومانیولی، یوسف الحناچ، محمد الوعد، پدرو میگل، محمد منایی، روبرتو فیرمینو، کلودینیهو، آگوستین سوریا، اکرم عفیف، حسن الهیدوس

شروع هجومی استقلال

تیم فوتبال استقلال در دیدار برابر السد قطر در هفته نخست مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، بازی را با فشار زیادی روی مدافعان حریف آغاز کرد و خیلی زود توانست نخستین موقعیت جدی خود را ایجاد کند.

در دقیقه ۸، استقلال صاحب فرصتی بسیار مناسب شد، اما کوشکی در کنترل توپ موفق عمل نکرد و توپ از پای او فاصله گرفت؛ این در حالی بود که یاسر آسانی در سمت مقابل، بدون مزاحمت مدافعان السد در موقعیتی بسیار خوب قرار داشت.

گل استقلال با شوت تماشایی آسانی

فشار آبی‌پوشان سرانجام در دقیقه ۹ جواب داد. بازیکنان استقلال با پرس شدید، مدافعان السد را تحت فشار قرار دادند و در ادامه حردانی موفق شد توپ را از بازیکن حریف بگیرد. توپ در ادامه به یاسر آسانی رسید و این بازیکن با شوتی محکم و دقیق توپ را به زیر طاق دروازه السد فرستاد تا استقلال خیلی زود با یک گل از نماینده قطر پیش بیفتد.

تلاش السد برای جبران

السد پس از دریافت گل، تلاش کرد برای جبران نتیجه جلو بکشد و در دقیقه ۱۸ روی یک حمله صاحب موقعیت شد. روبرتو فیرمینو با ضربه سر توپ را به سمت دروازه استقلال فرستاد، اما ضربه او روی سقف دروازه فرود آمد و تهدید جدی برای دروازه آبی‌پوشان ایجاد نکرد.

در دقیقه ۲۵، استقلال بار دیگر با پرس سنگین خود در زمین السد توپ را به دست آورد. پس از چند رفت‌وبرگشت، یاسر آسانی صاحب توپ شد و با حرکت عرضی به سمت دروازه حریف پیش رفت، اما شوت زمینی او را مشعل برشام دروازه‌بان السد، مهار کرد تا استقلال نتواند اختلاف را بیشتر کند.

السد پس از دریافت گل، حملات خود را برای جبران نتیجه بیشتر کرد و در دقیقه ۲۸ کلودینیو از داخل زمین استقلال به سمت دروازه شوت زد که ضربه او با فاصله‌ای کم و به شکلی خطرناک از کنار دروازه حبیب فرعباسی عبور کرد.

در دقیقه ۳۳، حسین گودرزی، مدافع استقلال، برای متوقف کردن پدرو میگل مرتکب خطا شد و داور مسابقه این بازیکن را با کارت زرد جریمه کرد.

فشار حملات نماینده قطر ادامه داشت و در دقیقه ۳۵ روبرتو فیرمینو از پشت محوطه جریمه استقلال اقدام به شوت‌زنی کرد، اما حبیب فرعباسی با واکنشی مناسب و در حالی که روی زمین قرار گرفته بود، توپ را در اختیار گرفت.

دو دقیقه بعد و در دقیقه ۳۷، اکرم عفیف در سمت راست زمین صاحب توپ شد و قصد داشت با ارسال توپ آن را به محوطه جریمه استقلال برساند، اما توپ پس از برخورد به سامان فلاح به کرنر رفت. عفیف اعتقاد داشت توپ در این صحنه به دست مدافع استقلال برخورد کرده و السد باید صاحب ضربه پنالتی شود، با این حال داور چنین اعتقادی نداشت و دستور به ادامه بازی داد.

در دقیقه ۳۸ نیز علیرضا کوشکی برای متوقف کردن پدرو میگل مرتکب خطا شد و داور مسابقه به بازیکن استقلال کارت زرد نشان داد.

جوان‌ها قدر دو موقعیت گلزنی را ندانستند

در دقیقه ۴۱، روی پاس یاسر آسانی، سعید سحرخیزان در موقعیتی تک‌به‌تک با مشعل برشام قرار گرفت، اما نتوانست از این فرصت استفاده کند و ضربه او از بالای دروازه السد به بیرون رفت.

یک دقیقه بعد، استقلال بار دیگر صاحب موقعیت شد و این بار پاس یاسر آسانی به امیرمحمد رزاقی‌نیا رسید. هافبک استقلال اقدام به شوت‌زنی کرد، اما مشعل برشام با واکنشی مناسب توپ را مهار کرد و آن را به کرنر فرستاد.