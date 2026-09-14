اتصال ریلی شرق و غرب مازندران به شبکه سراسری در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود شامگاه دوشنبه دررنشست بررسی ظرفیتها و مسیرهای توسعه شبکه ریلی مازندران با اشاره به مطالعات انجامشده درباره طرحهای ریلی استان اظهار کرد: برخی مطالعات گذشته با استناد به شاخصهای اقتصادی، اجرای بعضی طرحهای ریلی را فاقد توجیه اقتصادی ارزیابی کردهاند، اما بررسی این پروژهها نباید صرفاً به صورت منفرد و بر اساس درآمد و هزینه مستقیم انجام شود.
وی افزود: توسعه شبکه ریلی علاوه بر آثار مستقیم حملونقلی، میتواند در رونق اقتصادی استانهای شمالی، تسهیل جابهجایی کالا، توسعه صادرات و واردات و افزایش ظرفیتهای ترانزیتی منطقه اثرگذار باشد.
معاون عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه توسعه زیرساختهای ریلی نیازمند نگاه بلندمدت و منطقهای است، تصریح کرد: آثار اقتصادی و اجتماعی این پروژهها باید در مقیاس استان و حتی منطقه شمال کشور مورد بررسی قرار گیرد و نمیتوان صرفاً بر مبنای شاخصهای اقتصادی یک پروژه منفرد درباره ضرورت اجرای آن تصمیمگیری کرد.
دادبود با اشاره به محدودیت منابع مالی و تعدد طرحهای نیمهتمام در کشور گفت: در شرایط کنونی لازم است مطالعات طرحهای ریلی استان بهروزرسانی شود و برآوردهای جدیدی از هزینههای اجرای پروژه، میزان تقاضا و منافع اقتصادی و منطقهای آن صورت گیرد.
وی ادامه داد: در کنار منابع اعتباری ملی، باید ظرفیتهای مولدسازی و منابع داخلی استان نیز برای تأمین مالی و پیشبرد طرحهای توسعه ریلی مورد بررسی قرار گیرد تا امکان تعریف مسیرهای اجرایی واقعبینانه فراهم شود.
معاون عمرانی استاندار مازندران همچنین اتصال ریلی شرق و غرب مازندران به شبکه سراسری کشور را یکی از محورهای مهم مطالعاتی عنوان کرد و گفت: بررسی این موضوع باید با توجه به ظرفیتهای اقتصادی، جمعیتی، صنعتی و تجاری مناطق مختلف استان انجام شود.
دادبود، بررسی مسیر ریلی آمل ـ تهرانرا از دیگر موضوعات مهم برشمرد و افزود: برای این طرحها باید مطالعات گذشته بازنگری و با توجه به شرایط و نیازهای روز استان، مسیر اجرایی و شیوه تأمین اعتبار آنها به صورت دقیق مشخص شود.
وی تأکید کرد: تصمیمگیری درباره پروژههای ریلی استان باید بر پایه مطالعات فنی و اقتصادی بهروز، اولویتبندی طرحها و بررسی منابع تأمین مالی انجام شود تا بتوان از ظرفیت شبکه ریلی برای تقویت زیرساختهای حملونقل و اقتصاد مازندران بهره گرفت.
در این نشست همچنین ظرفیتها و چالشهای موجود در مسیر توسعه حملونقل ریلی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای متولی برای تکمیل مطالعات و تعیین اولویتهای اجرایی تأکید کردند.
اتصال شرق و غرب مازندران به شبکه ریلی کشور و بررسی مسیر آمل ـ تهران از جمله محورهایی بود که مقرر شد در ادامه مطالعات و بررسیهای کارشناسی، ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.
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