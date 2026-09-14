داوطلب: جشنواره تئاتر شهروند فرصتی برای روایت حماسه و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داوطلب عصر دوشنبه در نشست خبری و مراسم رونمایی از پوستر پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان اظهار کرد: مردم ما این روز ها به این چنین جشنواره هایی نیاز دارند. مردمی که روز ها سعی در کار و تلاش و شب ها در حماسه تجمعات خیابانی برای دفاع از نظام، ولایت و آرمان های امام شهید حضور دارند.

وی ادامه داد: لاهیجان حقی به گردن جمهوری اسلامی، جهان اسلام و دنیا دارد. اولین دلیلش این است که اگر ما امروز هنر جانفشانی و ایثار سید و سالار شهیدان آقا اباعبدالله الحسین و عزاداری ها برای ایشان و حرکت جهان اسلام که برگرفته از مکتب عاشورا است را میبینیم مدیون لاهیجان و دیلمان هستیم، در اسنادی که موجود است در اوایل انقلاب لاهیجان مهد انقلاب و عامل شروع انقلاب در گیلان بوده است.

مدیرکل بنیاد شهید گیلان با بیان اینکه لاهیجان شهری زنده است، گفت: لاهیجان شهر خوبی ها و زیبایی ها است و مردمش زیبا می اندیشند. امروز اگر هر توریستی بخواهد از سراسر جهان به ایران سفر کند یکی از شهرهایی که در ایران عزیز ما به آن می اندیشد لاهیجان است.

وی با اشاره به اینکه در بستر هنر می شود اتفاقات را ماندگار کرد، گفت: در جنگ ۱۲ روزه ۳۴ تا کودک به شهادت رسیدند و در جنگ رمضان ۳۸۳ کودک و دانش آموز به شهادت رسیدند که باید روایت شود تا تاریخ بداند که دنیای استکبار چه جنایتی انجام داد.

داوطلب در پایان با اشاره به جنایت استکبار در جنگ ۱۲ روزه در به شهادت رساندن یک دانشمند به همراه خانواده در شهر آستانه اشرفیه گفت: در جنگ ۱۲ روزه یکی از کانون های فشار آمریکا و اسرائیل، استان گیلان و شهر مقدس آستانه اشرفیه بود که یک عزیزی فقط به جرم اینکه دانشمند بود با خانواده به شهادت رسید که این ها باید در قاب هنر برای نوجوانان و جوانان گفته شود تا نسل های بعد این جنایات را به یاد داشته باشند.