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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

حریق در قلب شهرک صنعتی طبس؛ آتش مخازن هیدروکربن مهار شد

حریق در قلب شهرک صنعتی طبس؛ آتش مخازن هیدروکربن مهار شد

طبس- فرماندار ویژه طبس از مهار آتش‌سوزی در یکی از واحدهای شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد و گفت: حریق مخازن نگهداری هیدروکربن سبک به‌طور کامل اطفا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز حریق در یکی از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی طبس، نگرانی‌هایی درباره گسترش آتش به سایر بخش‌های این شهرک ایجاد کرد؛ حادثه‌ای که با حضور و اقدام نیروهای امدادی در نهایت بدون تلفات جانی مهار شد.

برای بررسی جزئیات این حادثه با علی‌اکبر اشرفیان، معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس، گفت‌وگو کردیم.

علی اشرفیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز گزارشی مبنی بر وقوع حریق در شهرک صنعتی طبس دریافت شد و بررسی‌های اولیه نشان داد یکی از واحدهای مستقر در شهرک که هیدروکربن سبک نگهداری می‌کرد، دچار حریق شده است.

وی افزود: نیروهای امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و برای مهار آتش از ظرفیت آتش‌نشانی شهرداری طبس، فرودگاه طبس و سایر امکانات موجود استفاده شد.

فرماندار ویژه طبس ادامه داد: همزمان استاندار خراسان جنوبی نیز در همان ساعات اولیه پیگیر موضوع بودند و آمادگی استفاده از تمام ظرفیت‌های استان برای مدیریت حادثه اعلام شد.

اشرفیان با اشاره به ادامه فعالیت نیروهای امدادی گفت: با هماهنگی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، نیروها در محل حادثه حضور داشتند و خوشبختانه ساعت ۱۹:۳۰ حریق به طور کامل اطفا شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر عملیات خنک‌سازی مخازن و سایر منابع در حال انجام است و نیروهای امدادی همچنان شرایط را تحت مراقبت دارند تا در صورت بروز هرگونه احتمال شعله‌وری مجدد، بلافاصله اقدام شود.

فرماندار ویژه طبس درباره علت وقوع حادثه نیز گفت: علت حریق در دست بررسی است و پس از مشخص شدن جزئیات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اشرفیان در پایان با تأکید بر کنترل شرایط حادثه گفت: خوشبختانه این حادثه بدون تلفات جانی خاتمه یافته و روند خنک‌سازی و مراقبت از محل همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6947274

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