طاهری: زبان هنر ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طاهری عصر دوشنبه در نشست خبری و مراسم رونمایی از پوستر پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان اظهار کرد: این جشنواره برآیند زحمات سال‌های گذشته هنرمندان و مسئولان فرهیخته و فرهنگ‌دوست شهرستان لاهیجان است که به مرور زمان تکامل پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه لاهیجان علاوه بر زیبایی و آب‌وهوای مطلوب، از ظرفیت‌های فرهنگی قابل توجهی برخوردار است، افزود: این شهرستان را می‌توان فرهنگی‌ترین شهر استان گیلان دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به نقش هنر در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان گفت: می‌توان ارزش‌ها و نیازهای مهم زندگی مردم را با زبان هنر بیان و به جامعه منتقل کرد.

طاهری ادامه داد: لاهیجان در رشته‌های مختلف هنری ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد و مسئولان و هنرمندان این شهرستان با بهره‌گیری از مفاهیم هنری و زبان هنر، از جمله تئاتر خیابانی، دیدگاه‌ها و ایده‌های خود را به نمایش می‌گذارند.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت هنر می‌تواند در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در حوزه‌های مختلف زندگی شهری و اجتماعی مؤثر باشد و جشنواره تئاتر خیابانی شهروند نیز از جمله رویدادهایی است که در همین مسیر حرکت می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با تمجید از ایجاد بخش ویژه کودک و نوجوان در پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان گفت: هر نوع تغییر فرهنگی، کار پرورشی و اثرگذاری اجتماعی، اگر از دوران کودکی و نوجوانی آغاز شود، ماندگارتر خواهد بود.

طاهری تأکید کرد: توجه به کودکان و نوجوانان باید استمرار داشته باشد، چرا که بخش مهمی از آینده فرهنگی جامعه در همین دوران شکل می‌گیرد.

وی در پایان با اشاره به جایگاه لاهیجان در عرصه فرهنگی استان گفت: لاهیجان به عنوان قطب فعالیت‌های فرهنگی گیلان تلاش کرده است به صورت منظم و ماهانه میزبان یک رویداد فرهنگی و هنری باشد که این فعالیت‌ها بسیار ارزشمند و قابل تحسین است.