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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

کامیونت تماشاخانه سیار کانون مهمان جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان می‌شود

کامیونت تماشاخانه سیار کانون مهمان جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان می‌شود

لاهیجان- سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان گفت: با برنامه‌ ریزی‌های انجام‌ شده همزمان با برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی شهروند، کامیونت تماشاخانه سیار کانون به لاهیجان می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک نژاد عصر دوشنبه در نشست خبری و مراسم رونمایی از پوستر پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان، گفت: کانون پرورش فکری امروز در استان گیلان قدمت ۶۰ ساله دارد و اگر بخواهیم کانون زبان را به کانون پرورش فکری ملحق کنیم، امروز ۱۶۰ سال قدمت کانون پرورش فکری است.

وی با اشاره به جایگاه و خاطرات ماندگار کانون پرورش فکری در میان مردم و هنرمندان، افزود: لوگوی کانون پرورش فکری برای بسیاری از مردم و هنرمندان خاطره‌انگیز است و این مجموعه همواره در حوزه فرهنگ و هنر کودکان و نوجوانان نقش مهمی داشته است.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان در ادامه با بیان اینکه کودکان و نوجوانان می توانند مشارکت مناسبی در این جشنواره داشته باشند و در فضای فرهنگ سازی به شهر کمک کنند، گفت: حضور کودکان و نوجوانان در چنین رویدادهایی می‌تواند به فرهنگ‌سازی در جامعه کمک کند و کانون پرورش فکری نیز آمادگی دارد از ظرفیت‌های خود در موضوعات مختلف فرهنگی، از جمله مصرف بهینه انرژی و سایر مسائل اجتماعی، استفاده کند.

وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در نسل جدید برای عرصه های گوناگون، گفت: نسل جدید به سرعت رشد می کند و به بزرگسالی می‌رسد و اگر ما تاثیرگذار نباشیم، این نهالی در حال رشد است، نمی تواند خط و مسیر مستقیم را برود.

کوچک نژاد در ادامه با اشاره به اجرای برنامه «تماشاخانه سیار» کانون پرورش فکری در برخی شهرستان‌های استان گیلان، خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه شور و نشاط ویژه‌ای را در استان ایجاد کرده است.

وی در پایان گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، همزمان با برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی شهروند، کامیونت تماشاخانه سیار کانون را به شهرستان لاهیجان دعوت خواهیم کرد تا بتوانیم فضای جشنواره و برنامه‌های فرهنگی و هنری آن را به روستاهای شهرستان نیز ببریم.

کد مطلب 6947280

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