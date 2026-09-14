به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک نژاد عصر دوشنبه در نشست خبری و مراسم رونمایی از پوستر پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان، گفت: کانون پرورش فکری امروز در استان گیلان قدمت ۶۰ ساله دارد و اگر بخواهیم کانون زبان را به کانون پرورش فکری ملحق کنیم، امروز ۱۶۰ سال قدمت کانون پرورش فکری است.

وی با اشاره به جایگاه و خاطرات ماندگار کانون پرورش فکری در میان مردم و هنرمندان، افزود: لوگوی کانون پرورش فکری برای بسیاری از مردم و هنرمندان خاطره‌انگیز است و این مجموعه همواره در حوزه فرهنگ و هنر کودکان و نوجوانان نقش مهمی داشته است.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان در ادامه با بیان اینکه کودکان و نوجوانان می توانند مشارکت مناسبی در این جشنواره داشته باشند و در فضای فرهنگ سازی به شهر کمک کنند، گفت: حضور کودکان و نوجوانان در چنین رویدادهایی می‌تواند به فرهنگ‌سازی در جامعه کمک کند و کانون پرورش فکری نیز آمادگی دارد از ظرفیت‌های خود در موضوعات مختلف فرهنگی، از جمله مصرف بهینه انرژی و سایر مسائل اجتماعی، استفاده کند.

وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در نسل جدید برای عرصه های گوناگون، گفت: نسل جدید به سرعت رشد می کند و به بزرگسالی می‌رسد و اگر ما تاثیرگذار نباشیم، این نهالی در حال رشد است، نمی تواند خط و مسیر مستقیم را برود.

کوچک نژاد در ادامه با اشاره به اجرای برنامه «تماشاخانه سیار» کانون پرورش فکری در برخی شهرستان‌های استان گیلان، خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه شور و نشاط ویژه‌ای را در استان ایجاد کرده است.

وی در پایان گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، همزمان با برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی شهروند، کامیونت تماشاخانه سیار کانون را به شهرستان لاهیجان دعوت خواهیم کرد تا بتوانیم فضای جشنواره و برنامه‌های فرهنگی و هنری آن را به روستاهای شهرستان نیز ببریم.