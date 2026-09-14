به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری جشنواره بازی‌های بومی و محلی به میزبانی استان‌های آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد در مناطق یک و چهار، این بار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی میزبان جشنواره منطقه ۵ کشور است.

این رویداد با هدف معرفی، احیا و پاسداشت بازی‌های بومی و محلی، تقویت هویت فرهنگی، ایجاد نشاط و پویایی در میان کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه‌های سیار و گسترش تعامل فرهنگی میان استان‌های منطقه برگزار می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی شامگاه دوشنبه در نشست خبری این جشنواره که در محل آسمان‌نمای مرکز شماره ۲ کانون بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۱۰۰ نفر از اعضای کانون به همراه مربیان خود از استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در این جشنواره حضور دارند.

مهدی مظهری با بیان اینکه علاوه بر مراکز ثابت کانون، مراکز سیار نیز در این مجموعه فعالیت دارند و با حضور در مناطق مختلف به کودکان و نوجوانان خدمات ارائه می‌کنند، افزود: سال ۱۳۴۵ نخستین کتابخانه سیار کشور در منطقه عشایری فارس راه‌اندازی شد و در طول زمان این کتابخانه‌ها در دیگر نقاط کشور نیز گسترش یافتند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۴۰ کتابخانه سیار در کشور و ۱۲ کتابخانه سیار شهری و روستایی در خراسان جنوبی فعالیت می‌کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: کتابخانه‌های سیار علاوه بر امانت کتاب، متناسب با توانمندی هر مرکز، فعالیت‌هایی مانند قصه‌گویی، نمایش عروسکی و آموزش بازی‌های بومی و محلی را نیز ارائه می‌کنند.

مظهری با اشاره به برگزاری دوره آموزشی برای مربیان کتابخانه‌های سیار در سال گذشته، افزود: در این جشنواره غیررقابتی، هفت تیم از استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان حضور دارند.

وی بیان کرد: از خراسان جنوبی نیز سه تیم از شهرستان‌های بیرجند، قاین و نهبندان در این جشنواره شرکت کرده‌اند و اجرای بازی‌های بومی و محلی توسط تیم‌های شرکت‌کننده از صبح تا ظهر روز سه‌شنبه در سالن ورزشی شهید قاسمی بیرجند انجام می‌شود.

وی با اشاره به پرتاب موشک نقطه‌زن در حاشیه برگزاری این جشنواره گفت: هدف از برگزاری جشنواره بازی‌های بومی و محلی این است که شرکت‌کنندگان بخشی از فرهنگ و هویت خود را در قالب بازی با یکدیگر به اشتراک بگذارند؛ بازی‌هایی که سال‌ها در کوچه‌ها، محله‌ها و روستاها و میان نسل‌های مختلف جریان داشته‌اند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: اختتامیه این جشنواره عصر فردا در سالن شهید قاسمی بیرجند برگزار می‌شود و در برگزاری این رویداد، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دانشگاه فرهنگیان و اداره‌کل ورزش و جوانان با کانون همکاری دارند.