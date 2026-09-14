به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم بندرعباس در کنار آب‌های خلیج فارس، با قدردانی از حضور و فداکاری مردم اظهار کرد: مردم بندرعباس و دیگر شهرهای هرمزگان با حضور خود نشان دادند که خستگی را خسته کرده‌اند و در دفاع از آرمان‌های انقلاب و اسلام همچنان در صحنه حضور دارند.

وی افزود: امروز با قاطعیت اعلام می‌کنم که مهم‌ترین مسئله برای جامعه، انسجام امت اسلامی است و همه باید این موضوع را با جان و دل بپذیریم و در عمل نیز به آن پایبند باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان تصریح کرد: نباید اجازه دهیم صداهای مختلف و بلند، جامعه را به سمت قطبی‌شدن و دوقطبی‌های کاذب سوق دهد؛ امروز باید یک صدا و یک فریاد داشته باشیم و آن دفاع از اسلام، انقلاب و منافع ملت ایران است.

نباید میان جنگ و صلح دوقطبی ایجاد کرد

عبادی‌زاده با تأکید بر اینکه مردم ایران دشمن خود را به خوبی شناخته‌اند، گفت: این مردم فریاد مبارزه سر می‌دهند، چراکه آمریکا و رژیم صهیونیستی را شناخته‌اند و تجربه سال‌های گذشته را دارند و می‌دانند که دشمن به دنبال فریب ملت ایران است.

وی ادامه داد: ما چیزی به نام دوقطبی جنگ و صلح نداریم؛ هر اقدامی که در عرصه اقتصاد، دیپلماسی یا میدان انجام می‌شود، باید با روحیه مبارزه و ایستادگی در برابر دشمن همراه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با هشدار نسبت به اعتماد به دشمن بیان کرد: اگر امروز به دشمن اعتماد کنیم، بازنده خواهیم بود. ملت ایران در سال‌های گذشته تجربه اعتماد به دشمن را داشته است و باید از این تجربیات درس بگیریم.

دیپلماسی باید در کنار قدرت میدان پیش برود

عبادی‌زاده با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی با اصل دیپلماسی مخالف نیست، اظهار کرد: مذاکره و دیپلماسی جایگاه خود را دارد، اما دیپلماسی نباید به ابزاری برای معطل‌کردن ملت و رزمندگان تبدیل شود.

وی گفت: دشمن ممکن است با طرح تفاهم‌نامه و مذاکره تلاش کند ما را در یک چارچوب قرار دهد و زمان بخرد، اما ملت ایران و رزمندگان ما هوشیار هستند و اجازه نخواهند داد مطالبات و حقوق ملت تحت تأثیر چنین فضایی قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان افزود: رهبر معظم انقلاب با هدایت‌های خود دست ملت ایران را در عرصه دیپلماسی پر کرده‌اند تا بتوانیم مطالبات خود را با قدرت مطرح کنیم؛ بنابراین میدان و دیپلماسی باید هر کدام وظیفه خود را انجام دهند و در نهایت منافع و حقوق ملت تأمین شود.

همه جریان‌های سیاسی و مذاهب در یک صف قرار گیرند

عبادی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مردم گفت: امروز همه ما باید در یک صف و در یک مسیر قرار بگیریم؛ برادران اهل سنت و شیعه، اصلاح‌طلب و اصولگرا و همه جریان‌هایی که دل در گرو ایران و انقلاب دارند، باید در کنار یکدیگر باشند.

وی تأکید کرد: هرکس وظیفه خود را انجام دهد؛ رزمندگان وظیفه خود را دارند، دستگاه دیپلماسی وظیفه خود را انجام می‌دهد و مردم نیز باید خواسته‌های خود را بیان و از حقوق ملت دفاع کنند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به تجربه مقاومت مردم یمن گفت: ملت یمن سرنوشت خود را در شرایط سخت و زیر فشار دشمن تعیین کرد و موفق شد؛ ملت ایران نیز با اتکا به مقاومت، وحدت و ایستادگی، در دفاع از حقوق خود موفق خواهد شد.

عبادی‌زاده خاطرنشان کرد: ما با دیپلماسی مخالف نیستیم، اما با دیپلماسی سازشکارانه، تسلیم‌مدارانه و دیپلماسی همراه با سکوت و عقب‌نشینی مخالفیم.

وی در پایان ضمن قدردانی دوباره از حضور مردم بندرعباس و هرمزگان، اظهار امیدواری کرد: این همت بلند و توان مردم در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و آرمان‌های الهی به کار گرفته شود و همه ما برای انجام مسئولیت‌های خود در مسیر آرمان‌های انقلاب و زمینه‌سازی ظهور حضرت بقیةالله(عج) آماده باشیم.