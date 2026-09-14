استقلال آسیا را با طوفان آبی آغاز کرد؛ شب سیاه برای نماینده قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و السد قطر در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور و از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران با قضاوت قاسم الحاتمی در ورزشگاه بین المللی شهر بصره عراق به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود شاگردان سهراب بختیاری‌زاده به پایان رسید. یاسر آسانی، سعید سحرخیزان و اسماعیل قلی‌زاده گل های استقلال را در این بازی به ثمر رساندند.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی (کارت زرد)، سامان فلاح، عارف آغاسی، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی (کارت زرد)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۸۰- جلال‌الدین ماشاریپوف)، روزبه چشمی، علیرضا کوشکی (کارت زرد)(۵۳- اسماعیل قلی‌زاده)، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان (۶۷- محمدحسین اسلامی)

ترکیب السد:

مشعل برشام - بوعلام خوخی - طارق سلمان - پدرو میگل - اوتاویو - گیلهرمه(۷۸- آگوستین سوریا) - کلاویدینیو (کارت زرد) - اکرم عفیف - روبرتو فیرمینو - هاشم علی - یوسف عبدالرزاق (۷۸- حسن الهیدوس)

شروع هجومی استقلال

تیم فوتبال استقلال در دیدار برابر السد قطر در هفته نخست مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، بازی را با فشار زیادی روی مدافعان حریف آغاز کرد و خیلی زود توانست نخستین موقعیت جدی خود را ایجاد کند.

در دقیقه ۸، استقلال صاحب فرصتی بسیار مناسب شد، اما کوشکی در کنترل توپ موفق عمل نکرد و توپ از پای او فاصله گرفت؛ این در حالی بود که یاسر آسانی در سمت مقابل، بدون مزاحمت مدافعان السد در موقعیتی بسیار خوب قرار داشت.

گل استقلال با شوت تماشایی آسانی

فشار آبی‌پوشان سرانجام در دقیقه ۹ جواب داد. بازیکنان استقلال با پرس شدید، مدافعان السد را تحت فشار قرار دادند و در ادامه حردانی موفق شد توپ را از بازیکن حریف بگیرد. توپ در ادامه به یاسر آسانی رسید و این بازیکن با شوتی محکم و دقیق توپ را به زیر طاق دروازه السد فرستاد تا استقلال خیلی زود با یک گل از نماینده قطر پیش بیفتد.

تلاش السد برای جبران

السد پس از دریافت گل، تلاش کرد برای جبران نتیجه جلو بکشد و در دقیقه ۱۸ روی یک حمله صاحب موقعیت شد. روبرتو فیرمینو با ضربه سر توپ را به سمت دروازه استقلال فرستاد، اما ضربه او روی سقف دروازه فرود آمد و تهدید جدی برای دروازه آبی‌پوشان ایجاد نکرد.

در دقیقه ۲۵، استقلال بار دیگر با پرس سنگین خود در زمین السد توپ را به دست آورد. پس از چند رفت‌وبرگشت، یاسر آسانی صاحب توپ شد و با حرکت عرضی به سمت دروازه حریف پیش رفت، اما شوت زمینی او را مشعل برشام دروازه‌بان السد، مهار کرد تا استقلال نتواند اختلاف را بیشتر کند.

السد پس از دریافت گل، حملات خود را برای جبران نتیجه بیشتر کرد و در دقیقه ۲۸ کلودینیو از داخل زمین استقلال به سمت دروازه شوت زد که ضربه او با فاصله‌ای کم و به شکلی خطرناک از کنار دروازه حبیب فرعباسی عبور کرد.

در دقیقه ۳۳، حسین گودرزی، مدافع استقلال، برای متوقف کردن پدرو میگل مرتکب خطا شد و داور مسابقه این بازیکن را با کارت زرد جریمه کرد.

فشار حملات نماینده قطر ادامه داشت و در دقیقه ۳۵ روبرتو فیرمینو از پشت محوطه جریمه استقلال اقدام به شوت‌زنی کرد، اما حبیب فرعباسی با واکنشی مناسب و در حالی که روی زمین قرار گرفته بود، توپ را در اختیار گرفت.

دو دقیقه بعد و در دقیقه ۳۷، اکرم عفیف در سمت راست زمین صاحب توپ شد و قصد داشت با ارسال توپ آن را به محوطه جریمه استقلال برساند، اما توپ پس از برخورد به سامان فلاح به کرنر رفت. عفیف اعتقاد داشت توپ در این صحنه به دست مدافع استقلال برخورد کرده و السد باید صاحب ضربه پنالتی شود، با این حال داور چنین اعتقادی نداشت و دستور به ادامه بازی داد.

در دقیقه ۳۸ نیز علیرضا کوشکی برای متوقف کردن پدرو میگل مرتکب خطا شد و داور مسابقه به بازیکن استقلال کارت زرد نشان داد.

جوان‌ها قدر دو موقعیت گلزنی را ندانستند

در دقیقه ۴۱، روی پاس یاسر آسانی، سعید سحرخیزان در موقعیتی تک‌به‌تک با مشعل برشام قرار گرفت، اما نتوانست از این فرصت استفاده کند و ضربه او از بالای دروازه السد به بیرون رفت.

یک دقیقه بعد، استقلال بار دیگر صاحب موقعیت شد و این بار پاس یاسر آسانی به امیرمحمد رزاقی‌نیا رسید. هافبک استقلال اقدام به شوت‌زنی کرد، اما مشعل برشام با واکنشی مناسب توپ را مهار کرد و آن را به کرنر فرستاد.

شروع طوفانی استقلال در نیمه دوم همراه با گل

استقلال نیمه دوم را طوفانی آغاز کرد و در نخستین حمله خود به گل رسید. صالح حردانی پس از در اختیار گرفتن توپ، آن را به یاسر آسانی سپرد و این بازیکن با هوشیاری و دید مناسب، سعید سحرخیزان را در موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان السد قرار داد. سحرخیزان نیز با ضربه‌ای دقیق موفق شد برای دومین بار دروازه السد را باز کند و استقلال را پیش بیندازد.

علیرضا کوشکی که در نیمه نخست با کارت زرد جریمه شده بود، خیلی زود در نیمه دوم از زمین خارج شد. سهراب بختیاری‌زاده در دقیقه ۵۳ اسماعیل قلی‌زاده را به جای کوشکی وارد زمین کرد.

VAR به داد استقلال رسید

در دقیقه ۵۶، روی دفع اشتباه عارف آقاسی، توپ در محوطه جریمه استقلال به روبرتو فیرمینو رسید و مهاجم السد با شوتی محکم دروازه استقلال را باز کرد، اما پس از بررسی صحنه توسط VAR، مشخص شد بازیکن السد پیش از گل مرتکب خطای هند شده است و به همین دلیل گل مردود اعلام شد.

در دقیقه ۶۳، السد دو حمله پیاپی روی دروازه استقلال ترتیب داد، اما مدافعان استقلال در هر دو صحنه با واکنش‌های به‌موقع مانع از ایجاد خطر جدی شدند. پاس‌های خلاقانه روبرتو فیرمینو و اکرم عفیف نیز راهی به دروازه استقلال پیدا نکرد.

قلی زاده فرصت گلزنی را از دست داد

روزبه چشمی در دقیقه ۸۶ و در میانه های زمین توپ ربایی کرد و در ادامه توپ به ماشاریپوف رسید که او بلافاصله توپ را به اسلامی رسید و این بازیکن در محوطه جریمه به اسماعیل قلی‌زاده پاس داد که بازیکن جوان استقلال اقدام به شوت زنی کرد که برشام با واکنشی زیبا توپ را به کرنر فرستاد.

در ادامه بازیکنان السد صاحب موقعیت شدند که ضربه سوریا با اختلاف کمی از بالای دروازه استقلال به بیرون رفت.

تحقیر قطری‌ها کامل شد

روی حرکت خوب محمدحسین اسلامی و اسماعیل قلی‌زاده که در نیمه دوم برای استقلال به نیدان آمده بودند در دقیقه ۴+ ۹۰، قلی‌زاده زاده موفق شد گل سوم استقلال را به ثمر برساند