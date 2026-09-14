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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰

شیروان میزبان اجتماع شبانه مردم در حمایت از ایران

شیروان میزبان اجتماع شبانه مردم در حمایت از ایران

شیروان- مردم شیروان با حضور در تجمع شبانه بر حفظ وحدت، اقتدار ملی و ادامه راه شهدا تأکید کردند.

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کد مطلب 6947311

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