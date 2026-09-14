https://mehrnews.com/x3d4wS ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ کد مطلب 6947311 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ شیروان میزبان اجتماع شبانه مردم در حمایت از ایران شیروان- مردم شیروان با حضور در تجمع شبانه بر حفظ وحدت، اقتدار ملی و ادامه راه شهدا تأکید کردند. دریافت 9 MB کد مطلب 6947311 کپی شد مطالب مرتبط از تاکستانهای سنتی تا باغ مدرن تداوم تجمع شبانه مردم شیروان اجتماع شبانه مردم انقلابی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب ۲۰۰ شب ایستادگی؛ روایت مردمی از یک حضور ماندگار آغاز خوشهچینی در تاکستانهای شیروان دویست و یکمین شب اجتماع خونخواهان رهبر شهید در شیروان دویست و دومین شب تجمعات شبانه مردم شیروان برچسبها شیروان تجمع مردمی آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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