https://mehrnews.com/x3d4xs ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ کد مطلب 6947339 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱ اجتماع شبانه مردم انقلابی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - مردم انقلابی سلماس دوشنبه شب نیز در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6947339 کپی شد مطالب مرتبط تجمع حماسی مردم خورموج میدان آزادی سنندج قابی ماندگار از همدلی مردم در حمایت از نیروهای مسلح قاسمی: انسجام مردم مهمترین عامل اقتدار ایران در برابر دشمنان است شیروان میزبان اجتماع شبانه مردم در حمایت از ایران حضور مردم در میدان زمینهساز ظهور است لنگرودیها در شب ۱۹۸ تجمعات پای کار ایران ایستادند حضور زاهدانیها در میدان به شب صد و نود و هشت رسید راهپیمایی شبانه مردم انقلابی آبدان برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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