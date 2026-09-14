به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد شامگاه دوشنبه در دیدار با جمعی از بانوان دارای مسئولیت‌های مدیریتی و ارشد در کشور عراق، با اشاره به شرایط کنونی جهان، اظهار کرد: بشریت در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته و در بخش‌هایی از جهان شاهد استمرار ظلم و بی‌عدالتی هستیم، از این رو جامعه انسانی نمی‌تواند نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت باشد و باید شناخت و آگاهی خود را نسبت به شرایط موجود افزایش دهد.



تولیت مسجد جمکران با تشریح مراحل شکل‌گیری آگاهی در جامعه افزود: نخستین گام در این مسیر آن است که انسان وضعیت موجود را نامطلوب تشخیص دهد و نسبت به نادرستی شرایط حاکم به شناخت برسد، مرحله دوم باور به ضرورت تغییر و اصلاح این وضعیت است و در گام سوم، انسان باید برای تحقق این تغییر آمادگی فداکاری و ایستادگی داشته باشد.



وی با تأکید بر اینکه آگاهی زمانی می‌تواند به یک حرکت مؤثر اجتماعی تبدیل شود که با مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای فداکاری همراه باشد، تصریح کرد: اگر آگاهی در جامعه از مرحله شناخت عبور کند و به مرحله فداکاری برسد، زمینه لازم برای حرکت در مسیر اصلاح شرایط فراهم خواهد شد و این روند می‌تواند از مقدمات ظهور حضرت مهدی(عج) باشد.



آگاهی باید به آمادگی برای فداکاری برسد



اجاق‌نژاد در ادامه به برخی نشانه‌های افزایش حساسیت افکار عمومی در جهان نسبت به مسائل انسانی اشاره کرد و اعتراضات دانشجویان آمریکایی در حمایت از مردم غزه را نمونه‌ای از این روند دانست.



وی خاطرنشان کرد: شکل‌گیری چنین حرکت‌هایی نشان می‌دهد که آگاهی نسبت به ظلم و بی‌عدالتی می‌تواند از مرزهای جغرافیایی و اجتماعی عبور کند و گروه‌هایی از مردم در نقاط مختلف جهان نسبت به وضعیت موجود حساس شوند و ضرورت تغییر آن را احساس کنند.



تولیت مسجد جمکران با بیان اینکه صرف آگاهی برای ایجاد تحول کافی نیست، اظهار کرد: هنگامی که شناخت شرایط نادرست با ایمان به ضرورت اصلاح و آمادگی برای هزینه دادن همراه شود، حرکت انسان برای تغییر وضعیت موجود وارد مرحله جدی‌تری خواهد شد.



وی ادامه داد: در نگاه مهدوی، ظهور تنها یک رخداد تاریخی نیست بلکه برای تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) وجود نیروهایی شایسته و آماده ضرورت دارد و جامعه بشری باید زمینه تربیت چنین انسان‌هایی را فراهم کند.



حضرت مهدی به انسان‌های فداکار نیاز دارد



اجاق‌نژاد با تأکید بر جایگاه نیروی انسانی در تحقق اهداف نهضت مهدوی گفت: حضرت مهدی(عج) برای برپایی حکومت جهانی به انسان‌هایی نیاز دارد که از آگاهی، تقوا و روحیه فداکاری برخوردار باشند و تا زمانی که چنین نیروهایی تربیت نشده باشند، شرایط لازم برای ظهور فراهم نخواهد شد.



وی افزود: جامعه منتظر باید خود را برای ایفای نقش در این مسیر آماده کند و این آمادگی تنها با انتظار ذهنی تحقق پیدا نمی‌کند بلکه نیازمند تربیت انسان‌هایی است که هم شرایط پیرامون خود را بشناسند و هم در برابر مسئولیت‌های اجتماعی و انسانی خویش احساس تعهد کنند.



تولیت مسجد جمکران در بخش دیگری از سخنان خود، بانوان حاضر در این دیدار را مورد خطاب قرار داد و اظهار کرد: اگر خواهان تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) هستیم، باید در تربیت نسلی آگاه، باتقوا و فداکار جدیت داشته باشیم.



وی خاطرنشان کرد: تقویت تقوا، افزایش آگاهی و ایجاد آمادگی برای فداکاری باید در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر لازم است با تمام توان حرکت کنیم تا زمینه‌های لازم برای تحقق آرمان‌های مهدوی فراهم شود.