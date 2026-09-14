به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، دوشنبه ۲۳ شهریور، اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان بود و علی‌آباد با دمای ۲۰ درجه خنک‌ترین نقطه استان گزارش شد.

در این روز، دمای هوای گرگان بین ۲۱ تا ۳۱ درجه سلسیوس در نوسان بود و در پارک ملی گلستان (تنگراه) نیز کمینه دمای ۱۶ و بیشینه ۳۲ درجه ثبت شد.

همچنین آق‌قلا با دمای ۲۱ تا ۳۲ درجه، مراوه‌تپه ۲۲ تا ۳۵ درجه، کلاله ۲۱ تا ۳۳ درجه و مینودشت ۲۲ تا ۳۲ درجه سلسیوس را تجربه کردند.

بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی، دمای هوا در گنبدکاووس ۲۱ تا ۳۲ درجه، هاشم‌آباد ۲۱ تا ۳۰ درجه، بندرترکمن ۲۲ تا ۲۹ درجه، علی‌آباد ۲۰ تا ۳۰ درجه، بندرگز ۲۰ تا ۳۱ درجه، کارکنده ۲۰ تا ۲۹ درجه و انبارالوم ۲۲ تا ۳۱ درجه سلسیوس ثبت شده است.

در این میان، اینچه‌برون با بیشینه دمای ۳۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان و علی‌آباد با کمینه دمای ۲۰ درجه، خنک‌ترین نقطه شهری گلستان گزارش شده است.