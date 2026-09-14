به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدباقر سیدی عصر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب، با اشاره به اهمیت موضوع غدیر و سابقه برگزاری ۲۲ دوره جشنواره سراسری شعر غدیر در بناب، اظهار کرد: این جشنواره از رویدادهای فرهنگی فاخر و مایه افتخار شهرستان است و باید برای تداوم برگزاری آن در سالهای آینده برنامهریزی شود.
وی با اشاره به عدم حمایت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی از برگزاری این دوره از جشنواره، افزود: با توجه به اهمیت موضوع غدیر و سابقه این رویداد ملی، ضرورت دارد علت مخالفت دستگاه متولی با ادامه برگزاری جشنواره مورد بررسی قرار گیرد.
امام جمعه بناب همچنین درباره تغییر زمان برگزاری جشنواره گفت: بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری جشنواره و به دلیل وقوع جنگ تحمیلی، زمان برگزاری جشنواره از عید غدیر به ۱۳ رجب امسال تغییر یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی توسط دستگاههای ذیربط تأکید کرد و گفت: مصوبات شورا نباید صرفاً در صورتجلسات باقی بماند و تمام دستگاههای متولی موظف به اجرای آن هستند.
سیدی ادامه داد: در زمان تصویب مصوبات، دیدگاه دستگاههای مربوطه با حضور بالاترین مقام آن دستگاه مورد توجه قرار میگیرد و بنابراین پس از تصویب، عذر و بهانهای برای اجرا نکردن مصوبات پذیرفتنی نیست.
نماینده مردم آذربایجانشرقی در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره ملی کباب بناب، از شهرداری و سایر دستاندرکاران این رویداد قدردانی کرد و گفت: در برگزاری جشنوارهها باید ضمن توجه به نشاط اجتماعی، شادی و تفریح مردم، حدود الهی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت موازین دینی در برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی، افزود: شادی مردم منافاتی با رعایت فرامین قرآن و حدود الهی ندارد و باید در برنامهریزی جشنوارهها این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.
سیدی همچنین خواستار تدوین پیوست فرهنگی برای جشنوارهها شد و بر ضرورت پیشگیری از تکرار حاشیههایی که در برخی رویدادهای فرهنگی و هنری، از جمله جشنواره مد و لباس تبریز، ایجاد شده است، تأکید کرد.
غدیر چشمهای جوشان و فراتر از زمان و مکان است
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب نیز در این جلسه با اشاره به بررسی موضوع برگزاری بیستوسومین جشنواره سراسری شعر غدیر، اظهار کرد: غدیر چشمهای جوشان است که مقید به زمان و مکان نیست و به همین دلیل هیچگاه تکراری نخواهد شد.
حبیب صدقی با اشاره به نظر ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان درباره تکراری و سنتی بودن این جشنواره، افزود: نگاه شاعران به موضوع غدیر و شخصیت امیرالمؤمنین(ع) متناسب با شرایط و اقتضائات زمان تغییر میکند و شعر هیچگاه کهنه نمیشود.
وی ادامه داد: اگر اشعار شاعران شرکتکننده در ۲۲ دوره گذشته جشنواره در موضوع غدیر و مقام شامخ حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) با یکدیگر مقایسه شود، میتوان تأثیر عنصر زمان و نگاه متفاوت شاعران در دورههای مختلف را بهوضوح مشاهده کرد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب گفت: جشنواره سراسری شعر غدیر بناب طی ۲۲ دوره برگزاری، زمینه تولید دستکم ۱۰ هزار عنوان شعر در مدح و ثنای شخصیت حضرت علی(ع) را فراهم کرده است که همین موضوع میتواند بهعنوان یک سند فرهنگی ارزشمند و مایه افتخار شهرستان مورد توجه قرار گیرد.
صدقی تأکید کرد: اگر تا قیامت درباره حضرت امیرالمؤمنین(ع) و جریان غدیر شعر و نثر نوشته شود، باز هم نمیتوان آن را تکراری دانست؛ چرا که موضوع غدیر و شخصیت امیرالمؤمنین(ع) ظرفیتهای گسترده و پایانناپذیری برای آفرینشهای ادبی و هنری دارد.
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