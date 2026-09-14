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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۳

تاکید عراقچی بر حمایت کامل ایران از مقاومت لبنان

تاکید عراقچی بر حمایت کامل ایران از مقاومت لبنان

سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه کشورمان دوشنبه شب با نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، به‌صورت تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه کشورمان دوشنبه شب با نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، به‌صورت تلفنی گفتگو کرد.

در این تماس تلفنی، طرفین درباره تحولات منطقه‌ای و ضرورت تقویت هماهنگی‌ها بین کشورهای منطقه برای مقابله با سیطره‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و سایر کشورهای منطقه گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهتمام همیشگی ایران نسبت به حفظ حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان در برابر تعرضات رژیم نسل‌کش اسرائیل، بر حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران از مقاومت عزتمندانه لبنان علیه اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

رئیس مجلس لبنان نیز ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایت‌هایش از لبنان، گزارشی از وضعیت جاری در جنوب لبنان ارائه داد و با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی و کشورهای اسلامی برای توقف قانون‌شکنی‌های رژیم اشغالگر و مواخذه و مجازات جنایتکاران را متذکر شد.

کد مطلب 6947358

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 0
      پاسخ
      دفاع از لبنان به حرف نیست فشار آوردن به عربستان ملعون است.

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