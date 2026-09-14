توقف ساماندهی گلزار شهدای مارالان و وادی رحمت تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سلمانی عصر دوشنبه با اشاره به درخواست جمعی از فعالان فرهنگی برای بازنگری در طرح‌های ساماندهی گلزارهای شهدا، اظهار کرد: این تصمیم با هدف توجه به دغدغه‌های فعالان فرهنگی و صیانت از هویت و میراث شهدا اتخاذ شده است.

وی افزود: بنیاد شهید در اجرای طرح ساماندهی ضلع شمالی فاز ۲ گلزار شهدای وادی رحمت، پیش از آغاز عملیات، طرح پیشنهادی را به خانواده‌های معظم شهدا ارائه کرد و رضایت کتبی آنان نیز اخذ شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی ادامه داد: با این حال، در راستای توجه به دیدگاه‌های دغدغه‌مندان حوزه ایثار و شهادت، طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی فعالان فرهنگی برای بخش‌های باقی‌مانده نیز بررسی خواهد شد و موارد کارشناسی در فرآیند طراحی مورد توجه قرار می‌گیرد.

سلمانی تصریح کرد: بر همین اساس، اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدای بقائیه مارالان و ضلع جنوبی فاز ۲ گلزار شهدای وادی رحمت تا زمان بررسی پیشنهادهای فرهنگی و اخذ نظر و رضایت خانواده‌های معظم شهدا متوقف خواهد بود.

وی حفظ اصالت و هویت گلزارهای شهدا را از محورهای مورد توجه بنیاد شهید دانست و گفت: از طرح‌ها و ایده‌های کارشناسی فعالان فرهنگی و هنری و دغدغه‌مندان حوزه ایثار و شهادت برای حفظ اصالت گلزارها و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استقبال می‌کنیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: هدف از این روند، دستیابی به الگویی ماندگار، هویت‌بخش و در شأن شهداست؛ از این رو دیدگاه‌های کارشناسی و نظرات خانواده‌های شهدا در بررسی طرح‌های جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت.