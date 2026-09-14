به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قاسمی شامگاه دوشنبه، در اجتماع شبانه میدان آزادی سنندج، با اشاره به تحولات تاریخی ایران اظهار کرد: ملت ایران در طول تاریخ با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه بوده، اما همواره نیازمند رهبری بوده است که با شجاعت و ایستادگی، هویت و عزت ملی را حفظ کند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبران و شخصیت‌های برجسته کشور افزود: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید نشان داد که مردم به خوبی خادم و خائن را تشخیص می‌دهند و قدر کسانی را که برای عزت و استقلال کشور ایستادگی می‌کنند، می‌دانند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت همدان با بیان اینکه مردم ایران در بزنگاه‌های تاریخی پای کشور ایستاده‌اند، گفت: این ملت نشان داده است که در شرایط سخت، دست در دست یکدیگر و شانه به شانه هم از ایران دفاع می‌کند.

قاسمی ادامه داد: رهبر شهید کشور طی سال‌های مسئولیت خود بر حفظ هویت ملی، وحدت اقوام و مذاهب و استقلال کشور تأکید داشت و اجازه نداد هیچ گروهی در ایران احساس غربت و بیگانگی کند.

وی با اشاره به سفر رهبر شهید به استان کردستان بیان کرد: مردم کردستان در آخرین سفر استانی ایشان استقبال باشکوهی از رهبر شهید داشتند و این حضور نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم این استان با نظام و انقلاب بود.

کردستان نماد وحدت اقوام و مذاهب است

قاسمی با تأکید بر اهمیت وحدت میان اقوام و مذاهب مختلف کشور گفت: ایران رنگین‌کمانی از اقوام و مذاهب است و در این کشور همه اقوام و گروه‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب، انسجام ملی را هدف قرار دهد، اما مردم ایران ثابت کرده‌اند که در برابر دشمن متحد می‌شوند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت همدان تصریح کرد: اگر اختلافی در داخل کشور وجود داشته باشد، اختلافی خانوادگی است و دشمن نباید تصور کند که می‌تواند از این اختلافات برای ضربه زدن به ایران استفاده کند.

قاسمی با اشاره به فشارهای سیاسی و نظامی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن امروز بیش از هر چیز بر اختلافات داخلی و ایجاد دوگانه‌های مختلف در جامعه حساب باز کرده است.

وی گفت: هدف دشمن ایجاد شکاف میان مردم و تضعیف روحیه مقاومت و انسجام ملی است، بنابراین در شرایط حساس کنونی باید ادبیات مسئولان و چهره‌های سیاسی کشور، ادبیات اتحاد، مقاومت، افتخار و همبستگی باشد.

قاسمی ادامه داد: نباید اجازه دهیم اختلافات سیاسی به اختلافات اجتماعی تبدیل شود و دشمن از این اختلافات برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.

جوانان ایران نقشه دشمنان را به چالش کشیده‌اند

رئیس دانشگاه ملی مهارت همدان با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمن تصور می‌کرد با فشارهای نظامی و سیاسی می‌تواند مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد و کشور را دچار فروپاشی کند، اما جوانان و مردم ایران این محاسبات را به چالش کشیدند.

وی تأکید کرد: ایران در طول تاریخ خود نشان داده است که در برابر تهدیدات خارجی تسلیم نمی‌شود و مردم هر زمان که احساس کنند تمامیت ارضی و استقلال کشور در معرض تهدید است، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

قاسمی با بیان اینکه دشمنان باید بدانند مردم ایران اجازه تجزیه و تضعیف کشور را نمی‌دهند، گفت: کردستان بخشی جدایی‌ناپذیر از ایران است و مردم این استان طی هزاران سال در کنار سایر اقوام ایرانی زندگی کرده‌اند.

وی با اشاره به آیه ۵۴ سوره مائده اظهار کرد: وعده خداوند درباره مردمی که خداوند آنان را دوست دارد و آنان نیز خدا را دوست دارند، وعده‌ای الهی است و ملت ایران باید با حفظ ایمان، وحدت و ایستادگی مسیر خود را ادامه دهد.

رئیس دانشگاه ملی مهارت همدان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد و انسجام نیاز داریم و همه جریان‌ها و گروه‌ها باید در راستای حفظ منافع ملی، عزت ایران و تقویت جبهه مقاومت حرکت کنند.