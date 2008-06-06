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۱۷ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۸

ارزیابی کارشناسان از طرح گسترش بنگاههای اقتصادی در سیستان و بلوچستان

زاهدان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان کار و امور اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای اجرای طرح گسترش بنگاهای اقتصادی زودبازده و کارآفرین تاکنون 34 هزار و 687 طرح در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بررسی شده است.

محمد عرب کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان افزود: این تعداد طرح با پیش بینی اشتغال 81 هزار و 859 نفر موجه شده است که از این تعداد 22 هزار و 178 طرح مورد تایید بانکهای عامل قرار گرفته و 13 هزارو 565 طرح در این بانکها اتعقاد قرارداد شده است. 

وی اشتغال پیش بینی شده در قراردادهای منعقد شده را 27 هزار و 664 اعلام و اظهار داشت: 10 هزار و 866 طرح با اشتغال 19 هزار و 736 نفر در استان از ابتدای اجرای طرح تاکنون به بهره برداری رسیده است.

عرب کنگان تصریح کرد: تسهیلات پرداخت شده از سوی بانکهای عامل به طرحهای به بهره برداری رسیده 378 میلیارد تومان است.

سرپرست سازمان کار و امور اجتماعی استان در ادامه به کار نظارت گروه کارشناسان بانک جمهوری اسلامی ایران اشاره و اظهار داشت: این کارشناسان به صورت تصادفی تعداد 273 طرح در استان انتخاب کرده اند که از این تعداد 147 طرح در شهرستانهای زاهدان، زابل، خاش، سراوان و ایرانشهر مورد ارزیابی قرار گرفت که خوشبختانه فعال بودن طرحهای انتخاب شده با اشتغالزایی 596 نفر نشان از موفقیت بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین در این شهرستانها دارد.

سرپرست سازمان کار و امور اجتماعی خاطرنشان کرد: کار نظارت گروه کارشناسان بانک مرکزی از سی و یکم اردیبهشت ماه در سطح استان آغاز شده است که اجرای این برنامه برای ارزیابی طرحها کماکان در سایر شهرستانها ادامه دارد.

کد مطلب 694742

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