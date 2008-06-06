طرح استان شدن غرب مازندران باید عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناطق نوری روز پنجشنبه در نشست هم اندیشی مجمع دانش برای ایجاد استان جدید غرب مازندران در سالن اجتماعات بندر نوشهر افزود: با اجرای این طرح مردم این مناطق به حقوق حقه خود خواهند رسید.

وی اظهار داشت: برای تحقق این طرح باید انسجام و وحدت وجود داشته باشد و ساز و کارهای مورد نیاز آن را نیز در برنامه های دولت قرار گیرد.

ناطق نوری بر لزوم رفع موانع فراروی اجرای این طرح مهم تاکید کرد.

انوشیروانی محسنی نماینده مردم شهرستانها نوشهر و چالوس در مجلس نیز گفت: استقلال مدیریتی و تمرکز زدایی در کشور در حوزه های مختلف نیاز اساسی است.

وی تصریح کرد: متاسفانه برنامه گریزی و بروکراسی اداری از جمله چالشهای توسعه کشور بوده که باید رفع شود.

محسنی افزود: ساختار اداری کشور باید اصلاح شود و برخی امور به بخشهای مختلف باید واگذار شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه توانمندی های زیادی در غرب مازندران وجود دارد خاطرنشان کرد: برای تبدیل این منطقه به استان جدید نگاه علمی و اساسی به زیر ساخت ها الزامی است.

در این همایش یک روزه شماری از مدیران اجرایی، نیکوکاران، سرمایه گذاران اقتصادی و اساتید دانشگاه شرکت داشتند.

شهرستانهای غرب مازندران 800 هزار نفر جمعیت دارند.