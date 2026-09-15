ترامپ سفیر جدید آمریکا در عربستان را انتخاب کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز نامزدی وسلی هانت نماینده جمهوریخواه ایالت تگزاس را برای تصدی پست سفارت این کشور در ریاض اعلام کرد. سفارت آمریکا در عربستان از دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، بدون سفیر باقی مانده بود.
هانت برای نهایی شدن ماموریت خود، نیازمند تأیید مجلس سنای آمریکا است. هانت که افسر سابق ارتش آمریکا و خلبان بالگرد آپاچی است، تجربه مستقیمی در عربستان دارد؛ چرا که پیش از انتخاب شدن به عنوان نماینده کنگره در سال ۲۰۲۲، دو بار به عنوان افسر رابط دیپلماتیک در این کشور خدمت کرده بود. او پس از نامزدی اعلام کرد که نسبت به «اهمیت استراتژیک شراکت میان آمریکا و عربستان» و مسئولیت سنگین نهفته در جایگاه سفیر، کاملاً آگاه است.
با این حال، هانت در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر خود، از تجربیاتش در عربستان برای انتقاد از حاکمیت سعودی استفاده کرده بود که جنجالهای سیاسی درون حزب جمهوریخواه در تگزاس ایجاد کرد.
هانت در ژانویه گذشته در پستی در شبکههای اجتماعی با اشاره به سرکوبگری حاکمیت عربستان سعودی نوشت: «من دیدهام که این سیستم در دنیای واقعی چگونه است، نه آنگونه که در شبکههای خبری نشان میدهند.» وی افزود که «اعدامهای عمومی با قطع سر، تا همین چند وقت پیش در آنجا انجام میشد» و زمانی که او در عربستان مستقر بود، زنان «حتی نمیتوانستند رانندگی کنند.»
با این وجود، هانت پس از انتخاب شدن توسط ترامپ اعلام کرد که در صورت تأیید نامزدیاش، قصد دارد برای تقویت روابط میان دو کشور و پیشبرد چشمانداز ترامپ مبتنی بر «صلح از طریق قدرت» تلاش کند. نامزدی او در شرایطی صورت میگیرد که تنشهای منطقهای و حملات انصار الله یمن به عربستان و تأسیسات نفتی آن رو به افزایش است.
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