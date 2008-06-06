حذف " منیت" رمز ماندگاری کلام امام خمینی(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر در جاسک، حبیب الله عسگراولادی ظهر امروز در جمع مردم بخش بشاگرد شهرستان جاسک افزود: امام خمینی مدل بی نظیر انقلاب اسلامی در دنیای معاصر را به وجود آورد و رمز ماندگاری کلام انقلاب و اندیشه های مبتنی بر آن بر اراده جمعی قرار داد و هرگز در هیچ برهه ای منافع شخصی و امیال خود را در اداره کشور به میان نیاورد و رمز اساسی فراگیر شدن و جهانی شدن نام و کلام انقلاب ایران الهی بودن اندیشه های متعالی وی بود.

وی گفت: امام مظهر ساده زیستی و متانت در مدیریت جامعه بود و همواره در اداره جامعه و حرکت حکومت اسلامی نقش بی نظیر مردم و محرومان جامعه را فراموش نمی کرد و منش و کردار وی در مواجه با امور مسلمین همواره خیرخواهانه و منصفانه بود.

عسگراولادی به انتخاب رهبر معظم انقلاب از سوی مجلس خبرگان پس از رحلت حضرت امام (ره) اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از دشمنان انقلاب گمان می کردند که با رحلت امام(ره) ریشه های انقلاب اسلامی ایران سست شده و دیگر کشور قادر به ایستادن در مسیر خود نیست اما حضرت آیت الله خامنه ای با اراده ای استوار و هوشمندی بی نظیر خود راه بلند اقتدار و عظمت ایران را پی گرفت و امیدهای واهی دشمنان را نقش بر آب کرد.

نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی(ره) عصر امروز مرحله دوم مجموعه بزرگ ساخت تیرچه و بلوک بشاگرد را نیز مورد بهره برداری قرار داد.

ساخت این مجموعه با صرف اعتباری بالغ بر 120 میلیون تومان با مشارکت اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) ایجاد شده و برای نه نفر نیز ایجاد اشتغال کرده است.