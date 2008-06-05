مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین دوره مسابقات برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی طی امروز و فردا در سالن امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه برگزار می شود که در این دوره از پیکارها 84 کشتی گیر داخلی،11 کشتی گیر ترکیه ای و 4 کشتی گیر کانادایی حضور دارند.

براساس این گزارش، مراسم افتتاحیه این دوره از پیکارها که با تلاوت قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، تیم‌های شرکت کننده دراین مسابقات از مقابل جایگاه رژه رفتند و سپس استاندار و مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه به ترتیب حضور کشتی‌گیران و میهمانان داخلی و خارجی را به استان کرمانشاه خیرمقدم گفتند.

اجرای ورزش زورخانه ای و تقدیر از یزدانی خرم و استاندار نیز از دیگر برنامه های مراسم افتتاحیه بود.