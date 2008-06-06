تغییر فصل کاشت نخود موجب افزایش 80 درصدی محصول می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سعید نظری عصر دیروز در حاشیه بازدید استاندار لرستان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از ایستگاه تحقیقات مرکز سراب چنگایی شهرستان خرم آباد، اظهار داشت: مطابق یک طرح تحقیقاتی انجام شده در این مرکز تغییر فصل کشت دو نوع نخود رقم "هاشم" و "آرمان" تا 80 درصد در افزایش عملکرد و محصول را به همراه دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشاورزان استان لرستان در اوایل فصل بهار اقدام به کشت نخود می کنند لذا میزان برداشت در این نوع کشت 400 کیلوگرم است در صورتی که در فصل تغییر کشت در دورقم نخود "هاشم" و "آرمان" که در فصل پاییز و آذرماه انجام می‌شود در صورت مساعد بودن شرایط جوی تا 1400 کیلوگرم نخود برداشت خواهد شد.

رئ‍ی‍س‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍‍ات‌ ک‍ش‍‍اورز‌ی‌ و م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ طب‍ی‍‍ع‍‍ی‌ س‍‍ازم‍‍ان‌ ج‍‍ه‍‍اد کشاورزی استان لرستان یادآور شد: با اجرای طرحهای تحقیقاتی توسط محققین این مرکز طی سالهای زراعی گذشته این مرکز موفق شده است یک رقم بذر گلرنگ، کلزا، ذرت و جو را به بهره برداران و کشاورزان معرفی کند.

نظری عنوان کرد: عملکرد بالا، کیفیت مطلوب دانه و مقاومت به تنش های زنده و غیر زنده از جمله ویژگیهای ارقام معرفی شده به کشاورزان است.

این مسئول خاطر نشان کرد: ایستگاه تحقیقات کشاورزی سراب چنگایی یکی از ایستگاههای مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان است که سالانه حدود 50 طرح تحقیقاتی در زمینه های به نژادی، به زراعی و مقاومت به تنش ها بر روی محصولات زراعی مختلف مانند گندم، جو، نخود، عدس، کلزا و سویا در این ایستگاه اجرا می شود.