123خبرنگار و عکاس رقابتهای کشتی جام تختی را پوشش می دهند

حامد دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در این دوره از مسابقات 22خبرنگار و عکاس استانی، 38خبرنگار وعکاس سراسری و 60 نفر از عوامل صدا و سیما و یک خبرنگار انگلیسی به همراه دستیار و مترجمش کار پوشش خبری رقابتها را برعهده دارند.

وی در خصوص دلایل عدم استقبال تیمهای خارجی از این دوره از مسابقات گفت: به دلیل نزدیک بودن مسابقات المپیک پکن تیم های خارجی ترجیح می دهند کمتر در رقابتهای سنگین بین المللی شرکت نمایند، زیرا امکان آسیب دیدگی کشتی گیران آنهم در این زمان اندک تا المپیک می تواند جبران ناپذیر باشد.

دارابی علت عدم حضور خبرنگاران و عکاسان خارجی را نیز حضور نیافتن تیمهای خارجی در این دوره از مسابقات دانست.

وی با اشاره به سطح مسابقات با توجه به برگزاری روز اول این پیکارها گفت: با وجود اینکه کشتی گیران مطرح خارجی در این دوره از مسابقات حضور چندانی ندارند، اما با توجه به استقبال خوب کشتی گیران داخلی شاهد حضور کلکسیونی از بهترینهای کشتی ایران در این دوره جام تختی در کرمانشاه هستیم.

مسئول کمیته اطلاع رسانی و امور بین الملل بیست و هشتمین دوره جام جهان پهلوان تختی خاطر نشان کرد: حضور سرمربی و مدیران تیم ملی کشتی کشور و امکان دعوت کشتی گیران از سوی آنها به تیم ملی انگیزه کشتی گیران را دو چندان کرده و این مسئله خود باعث شد، پیکارهای جذابی را از روز گذشته تا کنون شاهد باشیم.

بیست و هشتمین دوره رقابتهای جام جهان پهلوان تختی گرامیداشت قیام 15 خرداد با حضور هشت تیم از ایران، دو تیم از ترکیه و یک تیم از کانادا طی روزهای 16و 17خرداد ماه در سالن شش هزار نفری امام (ره) کرمانشاه برگزار می شود.