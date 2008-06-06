بازی مرگ و زندگی فوتبال ایران زود فرا رسید / شکست امارات تنها راه نجات

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از این بازی ها تیم ملی فوتبال کشورمان در ورزشگاه العین به دیدار تیم ملی امارات می رود. به دنبال تساوی بدون گل مقابل امارات در ورزشگاه آزادی، شرایطی سخت بر اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان حاکم شده است. حال برای صعود به مرحله چهارم و نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا تیم ملی فوتبال کشورمان چاره ای جز شکستن طلسم ناکامی در دور رفت و دستیابی به پیروزی ندارد.

سه تساوی پی درپی در بازی مقابل سوریه، کویت و امارات، تیم ملی فوتبال کشورمان را در رده سوم گروه 5 از مرحله سوم مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 قرار داده است. زنگ خطر برای دایی و شاگردانش به صدا درآمده و شاید اگر بازهم دیر بجنبند، این بار تیم ملی فوتبال ایران شانس حضور در جام جهانی را خیلی زودتر از دفعات قبل از دست بدهد.

برنامه دیدارهای روز چهارم از مرحله سوم مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به شرح زیر است:

شنبه - 18/3/87

گروه 1

* چین - قطر

* عراق - استرالیا

جدول رده بندی گروه 1 :

1- استرالیا 7 امتیاز، 2- قطر 4 امتیاز، 3- چین 3 امتیاز، 4- عراق یک امتیاز

گروه 2

* عمان - ژاپن

* بحرین - تایلند

جدول رده بندی گروه 2 :

1- بحرین 9 امتیاز، 2- ژاپن 6 امتیاز، 3- عمان 3 امتیاز، 4- تایلند بدون امتیاز

گروه 3

* کره شمالی - ترکمنستان

* اردن - کره جنوبی

جدول رده بندی گروه 3 :

1- کره جنوبی 5 امتیاز- تفاضل گل 4+، 2- کره شمالی 5 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- اردن 4 امتیاز، 4- ترکمنستان یک امتیاز

گروه 4

* ازبکستان - سنگاپور

* لبنان - عربستان

جدول رده بندی گروه 4 :

1- ازبکستان 9 امتیاز، 2- عربستان 6 امتیاز، 3- سنگاپور 3 امتیاز، 4- لبنان بدون امتیاز

گروه 5

* امارات - ایران

جدول رده بندی گروه 5 :

1- امارات 5 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2- سوریه 5 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- ایران 3 امتیاز، 4- کویت یک امتیاز

یکشنبه - 19/3/87

گروه 5

* کویت - سوریه