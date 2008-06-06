انقلاب اسلامی ایران نگرشهای غربی به سیاست خارجی را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه و معاون آموزشی و پژوهشی وزارت خارجه، در نشست علمی بررسی الگوهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی که به ابتکار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نگرش‌ها به سیاست خارجی متفاوت شد که این نگرشها نه تنها با دیدگاه غربی متضاد بود، بلکه آن را به چالش می‌کشید.

وی افزود: پس از انقلاب، سیاست خارجی ایران همواره تحت تأثیر دو نگاه اسلامی و غربی بوده است. وی دوران اصلاحات را دوره تسلط دیدگاه غربی بر همه مفاهیم سیاسی از جمله سیاست خارجی دانست و اظهار داشت: نقطه عزیمت مفاهیمی چون جامعه مدنی، تسامح و تساهل و آزادی غرب است.

این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: روشن است که اگر نقطه عزیمت ما دیدگاه غربی باشد، بینش اسلامی را به چالش خواهیم کشید، ولی اگر نقطه عزیمت، اسلام و انقلاب اسلامی باشد، دیدگاههای غربی را به چالش خواهیم کشید.

وی تصریح کرد: در سیاست خارجی ایران چهار دوره را می‌توان تصور کرد که دوره نخست یعنی دوره دولت موقت را باید دوران انفعال نامید.

وی دوره دوم را دوره تدافعی دانست که شامل زمان جنگ می‌شود و افزود: از دوره سوم نیز می‌توان به دوره سازندگی یاد کرد.

این استاد دانشگاه تهران دوره چهارم را دوره توسعه نامید که دولت خاتمی مطرح کننده آن بود.

وی سپس دوره سیاست خارجی دولت نهم را دوره تهاجم نامید که از همه دوره‌های پیشین متمایز است و ویژگی‌های آن ساختار شکنی، به رسمیت نشناختن اصول غربی و برخاستن از اسلام ناب است.

منوچهر محمدی اظهار داشت: پس از ایجاد جهان دو قطبی هیچ اتفاقی که علیه این دو قطب باشد در جهان نیفتاد، ولی انقلاب اسلامی ایران تنها حادثه قرن بیستم بود که هم بر شرق شورید و هم بر غرب.

وی تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران بر ضد نظام حاکم بر جهان اقدام کرد و در این سی سال تنها با پیشتیبانی مردم، الگوی جدیدی را مطرح کرد که همه معادلات پیشین را به هم زد.

این استاد دانشگاه تهران گفت: هم اکنون و پس از انقلاب دو اردوگاه بزرگ در جهان به وجود آمد که یکی سلطه گر و دیگری سلطه ستیز است. وی هسته سلطه ستیزی را شیعیان، حلقه اول را مسلمانان دیگر، حلقه دوم را مردم جهان سوم و حلقه سوم را ملتهای جهان پیشرفته عنوان کرد.