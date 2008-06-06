ابومازن از شروط خود برای گفتگو با حماس چشم پوشی نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شون مک کورمک" در کنفرانس مطبوعاتی خود در واشنگتن گفت : کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای آگاهی از روند مذاکرات صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تماس گرفت.

وی افزود: دوطرف در این تماس تلفنی سخنرانی اخیر ابومازن را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. مک کورمک این مطلب را در اشاره به سخنرانی چهارشنبه شب ابومازن بیان داشت که در آن خواستار گفتگو میان جنبشهای فتح و حماس شد.

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت : ابومازن در جریان سخنرانی خود و همچنین مذاکرات خود با رایس بار دیگر تاکید کرد که پیش شرط ها برای هرگونه گفتگو با حماس تغییر نکرده است.

وی افزود: به طور خلاصه، حماس باید از کودتای خود در غزه صرف نظر کند و اذعان کند که جنبش فتح اداره کننده دولت فلسطین است و توافقنامه های امضا شده سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) را محترم بشمارد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین چهاشنبه شب در سخنرانی خود خواستار گفتگوی ملی برای اجرای ابتکار یمن به منظور حل اختلافات داخلی میان جنبشهای فتح و حماس و تقویت وحدت و انسجام داخلی فلسطینیان شد.

ابومازن در این سخنرانی به شرط خود یعنی بازگشت وضعیت نوار غزه به قبل از کنترل حماس بر آن برای گفتگو نپرداخت و از به کار بردن عبارت "کودتا" برخلاف سخنرانی های قبلی خود خودداری کرد و تنها به بیان "شکاف و دودستگی" اکتفا کرد.

اسماعیل هنیه نخست وزیر منتخب ملت فلسطین نیز از دعوت ابومازن برای گفتگوی ملی به منظور اجرای ابتکار یمن جهت حل اختلافات وتقویت همبستگی و انسجام داخلی استقبال کرد.