فناوری هسته ای نیاز روز افزون دنیای امروز؛ نگاه منطقه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته این افراد، گزینه استفاده از انرژی هسته ای برای این کشورها مناسب تر از انرژی های تجدید پذیر است.

"علی صالح البراک" رئیس شرکت برق عربستان می گوید که انرژی های تجدید پذیر نقش بسیار کوچکی در تامین نیاز کشورها به ویژه کشورهایی که از مدتها پیش استفاده از این نوع انرژی را آغاز کرده اند، بازی می کند.

درحالی که عربستان درحال تحقیقات درباره انرژی های تجدید پذیراست، البراک می گوید که گزینه انرژی خورشیدی و بادی یا محدود هستند و یا به دلایل فنی از جذابیت کمتری برخوردارند.

وی می افزاید: با توجه به نیاز روزافزون به انرژی و رشد جمعیت درمنطقه خلیج فارس، معتقدم که یگانه راه حل فوری (استفاده) از انرژی هسته ای است.

البراک استفاده از انرژی هسته ای را بهترین گزینه از نظر زیست محیطی و اقتصادی می داند و با کاستن از نگرانی ها درباره تاثیر انرژی هسته ای بر محیط زیست می گوید: خطر در واقع ناشی از اقداماتی است که امروز انجام می دهیم، یعنی استفاده بیش از پیش از سوختهای فسیلی و زغال سنگ، زیرا محیط زیست را از بین می بردد و سبب افزایش گرمای زمین می شود. وی گفت که نگرانی ها (درباره انرژی هسته ای) رویا پردازی هالیودی است.

همزمان با گام برداشتن جمهوری اسلامی ایران در مسیر بهره برداری از فناوری هسته ای صلح آمیز در چارچوب قوانین بین المللی و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک عضو متعهد و تولید انرژی برق برای طرف کردن نیاز روز افزون خود و پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس متشکل از عربستان، امارات، کویت، قطر، بحرین و سلطان نشین عمان نیز در دسامبر سال 2006 میلادی تصمیم گرفتند تا برنامه هسته ای صلح آمیز مشترکی را آغاز کنند که درپی آن مذاکراتی با آژانس بین المللی اتمی دراین زمینه شروع شد.

پس از تصمیم مشترک شورای همکاری خلیح فارس، کشورهای عربستان، بحرین و امارات توافقنامه های دوجانبه ای را برای همکاری صلح آمیز هسته ای با آمریکا امضا کردند.

امارات که شاهد جهش اقتصادی قابل توجه ای است، همچنین توافقنامه ای را با فرانسه به امضا رساند که براساس آن می تواند از کمک پاریس در تولید انرژی هسته ای بهره گیرد.

صالح العواجی معاون وزیر برق عربستان تاکید می کند: عربستان با وجود آغاز تحقیقات درباره استفاده از فناوری هسته ای در زمینه های پزشکی، صنعتی و کشاورزی از دو دهه پیش، اما همچنان درمرحله انجام تحقیقات درباره فواید استفاده ازاین فناوری در زمینه تولید انرژی است.

وی به خبرگزاری فرانسه گفت: مسئله همچنان درمرحله تحقیقات درباره فواید آن است وضعیت درباره کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یک مجموعه در این زمینه تفاوتی نمی کند.

امارات ماه گذشته اعلام کرد که اورانیوم غنی شده را برای راه اندازی نیروگاه هسته ای خود که در آینده خواهد ساخت، وارد خواهد کرد. اما به گفته العواجی، کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس ممکن است که همین دیدگاه را نداشته باشند.

وی در این زمینه یادآور شد: این گزینه ( تولید انرژی هسته ای ) همچنان در مرحله تحقیقاتی است، اما اگر تصمیم گرفته شود، هر یک ازکشورها شرایط خود را درسایه ضوابط حاکم براستفاده صلح آمیز ازانرژی هسته ای برای دستیابی به منابع سوخت خواهد داشت.

سخنرانانی از عربستان و قطر در جریان کنفرانسی در هفته جاری در امارات گفتند: سودمند تر خواهد بود که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به طور مشترک به تولید انرژی هسته ای اقدام کنند.

"رجا کیوان" کارشناس بخش انرژی شرکت انرژی "بی، اف، سی" گفت : به اعتقاد من، این امر منطقی به نظر می رسد، اما با این حال معتقد نیستم که انجام خواهد شد.وی به خبرگزاری فرانسه می گوید: از زمان تصمیم شورای همکاری خلیج فارس برای آغاز برنامه هسته ای مشترک، گویی هر کشور به طور مجزا در مسیر خود حرکت می کند.

کیوان پیش بینی کرد، اگر امارات به تلاشهای خود با آهنگ کنونی ادامه دهد، اولین کشور در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باشد که به انرژی هسته ای دست یابد."رجا کیوان" کارشناس بخش انرژی شرکت انرژی "بی، اف، سی" خاطرنشان می کند: انرژی هسته ای ترجیحا جزء بهترین انرژی هایی است که آزمایش خود را پس داده و می توان از آن برای پاسخ به سطح نیاز منطقه در20 تا 25 سال آتی بهره گرفت.

به گفته این کارشناس، انرژی های تجدید پذیر پدیده ای نسبتا نوظهور دردنیای انرژی هستند و به ویژه بخش خصوصی درمیسر تحول وتوسعه آن گام برمی دارند، یعنی شرکتهای نفتی بزرگ که برای اتخاذ رویکری زیست محیطی تلاش می کنند، اما با این حال، انرژی های تجدید پذیر همچنان بخش بسیار کوچکی از مصرف جهانی را خواهند داشت.

جمهوری اسلامی ایران از کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس، نیز گامهای بلندی را در زمینه استفاده از فناوری هسته ای صلح آمیز و تولید سوخت هسته ای برای استفاده در نیروگاه برق هسته ای بوشهر و سایر نیروگاههای برق هسته ای که قرار است در آینده احداث شوند، برداشته است.

ایران که عضو پایبند ومتعهد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای (ان پی تی) بوده و همچنان به همکاری مستمر و شفاف خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد؛ برای ساخت نیروگاه هسته ای قراردادی را با کشور روسیه به امضا رسانده است و مسکو درهمین راستا محموله های سوخت این نیروگاه را به تهران تحویل داده است.

جمهوری اسلامی ایران با وجود همکاری مستمر و شفاف خود با آژانس، همچنان با کارشکنی ها و مانع تراشی های غرب به ویژه آمریکا روبرو ست که به بهانه های واهی و اتهامات بی اساس مبنی بر تلاش تهران برای دستیابی به بمب اتمی! در مسیر پیشرفت ملت ایران سنگ اندازی می کنند و در این راه ، به استفاده ابزاری از نهادهایی چون شورای امنیت برای پیشبرد اهداف سلطه طلبانه و اقدامات تبعیض آمیز خود می پردازند.

قدرتهای سلطه گر به ویژه آمریکا از یک سو با چشم پوشی از زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای رژیم صهیونیستی که با داشتن صدها کلاهک هسته ای، بزرگترین خطرو تهدید برای امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی به شمار می رود؛ و از سوی دیگر با کارشکنی در برابر اقدامات و تلاشهای قانونی جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به حقوق مشروع هسته ای خود از جمله حق غنی سازی اورانیوم، دوگانه بودن معیارهای خود در تعامل با مسائل هسته ای را به جهانیان نشان داده اند .

هرچند قدرتهای سلطه گر وانحصارطلب، تلاشهای گسترده ای را برای همکاری هسته ای با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و شمال آفریقا انجام می دهند، اما قطعا حاضر نخواهند بود فناوری هسته ای را در اختیار این کشورها قرار دهند و اجازه نخواهند داد این کشورها درزمینه هسته ای به خودکفایی دست پیدا کنند وهمیشه آنها را وابسته به خود نگه خواهند داشت که دلیل مخالفتهای گسترده این قدرتهای سلطه گر وانحصارطلب با برنامه هسته ای صلح آمیز ایران که با وجود تحریمها و اقدامات محدود کننده و مانع تراشی های گسترده، توانسته است همچنان به پیشرفت خود ادامه دهد، ناشی از همین عامل است؛ یعنی اینکه غرب هرگز اجازه نمی دهد کشورهای دیگر جهان در زمینه انرژی هسته ای، مستقل شوند.