توصیه کاخ سفید به کشورهای عربی برای اعزام سفیر به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید در واشنگتن گفت : ما تصمیم امارات را ارج می نهیم و امیدواریم که کشورهای دیگر نیز به زودی همانند امارات گام بردارند.

برپایه این گزارش، واشنگتن کشورهای عربی به ویژه عربستان را ترغیب می کند که سفیران و مسئولان بلندپایه خود نظیر وزیران بازرگانی را به بغداد اعزام کنند.

پرینو گفت : تصمیم امارات نشان می دهد که وضعیت عراق بهبود یافته است و این احتمالات را افزایش می دهد که عراق و همسایگان آن حرکت در مسیر بازگشت به روابط عادی و خوب با یکدیگر در منطقه آغاز کرده اند.

وی افزود: اذعان به عراق از این راه، تحولی مهم درباره این کشور به شمار می رود.

"رایان کروکر" سفیر آمریکا در عراق در جریان دیدار کوتاه خود از واشنگتن به خبرنگاران گفت : این گام، نشانه ای از تغییر درک اعراب از تحولات عراق است و معتقدیم که منعکس کننده این درک اعراب است که مسائل درعراق از نظر امنیتی و سیاسی تغییر کرده است.

دولت عراق دیروز در بیانیه خود به نقل از شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات اعلام کرد: ابوظبی سفیر خود در بغداد را در چند روز آینده معرفی خواهد کرد و توافق درباره ساختمان جدید سفارتخانه امارات صورت خواهد گرفت.