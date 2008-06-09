تفکیک موضوعات اقتصادی مناقشات لفظی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی عصر امروز در مراسم افتتاح پژوهشکده بین المللی اقتصاد اسلامی صدر با بیان اینکه مسائل اقتصادی اسلامی در جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم و حساس است ، افزود : امروزه بحث اقتصاد اسلامی در محافل علمی و پژوهشکده ها نه تنها در جهان اسلام بلکه در جهان غرب نیز مطرح است و در کشور ما نیز این بحث از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه و بررسیهای گوناگون هم در بعد قانونگذاری و هم اجرایی در دولتهای مختلف و هم در بعد علمی و آکادمیک در دانشگاهها مطرح بوده است.

وی با بیان اینکه روابط پیچیده جدیدی که در مسائل اقتصادی امروز پدید آمده است نیاز به تحقیقات و پاسخهای جدید دارد، افزود: مسائل اقتصادی و علوم انسانی با مسائل طبیعی و تجربی متفاوت است و جای اظهار نظر و تجزیه و تحلیل و همچنین اختلاف نظر در آن بسیار بیشتر است.

آیت الله هاشمی شاهرودی تصریح کرد : علیرغم تلاش گسترده ای که در دانشگاهها، حوزه ها و دستگاههای حکومتی و قانونگذاری در ارتباط با مسائل اقتصادی اسلامی انجام شده اما هنوز اختلاف دیدگاهها کم نیست.

وی اظهار داشت : تجزیه و تحلیل در مسائل اقتصادی بسیار است در واقع همچون مباحث علوم انسانی که اختلاف نظر وجود دارد در ارتباط با مسائل اقتصادی اسلامی نیز این اختلاف مشهود است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه فعالیت پژوهشکده بین المللی اقتصاد اسلامی صدر نیاز به برنامه ریزی خاص و نیروی انسانی لازم و متخصص دارد، افزود: از تجربیات دستگاههای تحقیقاتی و علمی و قانونگذاری و اجرایی در رابطه با مسائل اقتصادی در طول سه دهه گذشته باید استفاده شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: در مسائل اقتصادی موضوعات دارای ماهیتهای مختلف را با هم مخلوط می کنیم در حالی که اگر مباحث را تفکیک نکنیم بسیار از بحثها به مناقشات لفظی تبدیل می شود.

وی تصریح کرد: در مسائل اقتصادی نباید فقط به مسائل حکمی توجه کنیم بلکه باید به تشکیلات، ساختار و شکل اجرا نیز توجه شود و در صورت عدم توجه به این موارد به اهداف اقتصاد اسلامی از جمله رهایی از ربا و عدالت اقتصادی نخواهیم رسید.