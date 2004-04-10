گزارش تصويري " مهر " از مورچه خورت اصفهان-1

نمائي از بالاي قلعه تاريخي مورچه خورت وامامزاده علي بن موسي بن جعفر(ع)
كه درابتداي در ورودي قلعه قرارگرفته است
يكي ازبرجهاي ديدباني كه درجهارگوشه قلعه قراردارد
درورودي قلعه باارتفاعي كوتاه كه براي ورود بايد كمي خم شد؛اين تمهيد به منظور
جلوگيري ازورود سواران متجاوزانديشيده شده است
قسمتي ازدرورودي ، حكايت ازآهنگري بسيار كهن، تدبيروزيبائي دارد
نماي سقف گنبدي شكل يكي از برجهاي حفاظتي وايجاد شكاف دروسط آن براي تهويه هواوروشنائي محيط
بالاي يكي ازبرجهاي ديدباني وحفاظتي ومكانهائي براي قرار گرفتن ادوات وتجهيزات
يكي از كوچه هاي قلعه كه در وسط آن جوي آبي مي گذشته است
" محله بالا "به قسمت شمالي قلعه گفته مي شده
متولي مرقد درقلعه ونماد خلوص وارات به اهل بيت (ع)
كوچه مسجد وجايگاه موذن در در ورودي
باوجود هواي سرد، شبستان مسجد بدون هيچ گونه وسيله گرمايشي، گرم بودواين
نبوغ وخلاقيت در هنر معماري ايراني فراوان
قسمتي ازكتيبه هاي فلزي همراه باهنر آهنگري، دقت وارادت به ساحت قدسي
غروب وجلوه رنگ
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