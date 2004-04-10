گزارش تصويري " مهر " از مورچه خورت اصفهان-1

ايام تاسوعا و عاشوراي امسال فرصت مناسبي فراهم شد تاخبرنگار ما براي تهيه عكس به مورچه خورت اصفهان سفر كند. اين سفر كه براي عكاسي از مراسم "نخل برداري " انجام مي شد، منجر به تهيه عكسهايي از ساير نقاط ديدني اين شهر قديمي ومذهبي ازجمله قلعه تاريخي اين شهر گرديدكه پيش روي شما است.