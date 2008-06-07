روح‌الله حجازی درباره تولید فیلم "اگر باران ببارد" با موضوع زندگی مشترک زنی با یک جانباز قطع نخاع به خبرنگار مهر گفت: ایده این فیلم مربوط به هفت سال پیش است که به دلایلی شرایط ساخت آن فراهم نشد. ابتدا قصد داشتم فیلمنامه را خودم بنویسم، اما به دلیل دلمشغولی‌هایی که برای فیلم سینمایی‌ام داشتم، از طالب‌آبادی خواستم فیلمنامه را با نظارت خودم بنویسد.

وی در ادامه افزود: گرچه "اگر باران ببارد" در مدت یکماه ساخته و پخش شد، اما روایت متفاوت آن در میان فیلم‌های 90 دقیقه‌ای نازل تلویزیون سطح سلیقه مخاطبان را افزایش می‌دهد. البته این نوع روایت در فیلم‌های خارجی دیده شده، اما در مدیوم تلویزیون نبود و وقتی دوستان متوجه این نوع روایت شدند، می‌گفتند فیلم برای شبکه چهار مناسب است نه شبکه یک.

مهراوه شریفی‌نیا در نمایی از فیلم "اگر باران ببارد"

حجازی ادامه داد: اما با اطمینان مدیران شبکه اول فیلم تلویزیونی "اگر باران ببارد" ساخته و پخش شد که بازتاب خوبی هم داشت. ما برای این فیلم دو فیلمنامه خطی و غیرخطی داشتیم و فیلمنامه خطی را به پنج مرحله تقسیم کرده و به بازیگران داده بودیم تا بتوانند حس نقش را متوجه شوند. باید فیلمنامه غیرخطی هم موجود می‌بود تا قطعات پازل درست چیده و در تدوین استفاده شود.

وی با اشاره به فیلم‌های پخش‌ شده در ایام سوگواری از تلویزیون گفت: برخی فیلم‌های مربوط به این ایام را دیدم که به نظرم خیلی شعاری بود، اما در "اگر باران ببارد" سعی کرده بودیم از شعار دور باشیم و مفاهیم قصه در لایه‌های زیرین به مخاطبان منتقل شود و برای آنها قابل باور باشد.

کارگردان "اگر باران ببارد" درباره تک‌گویی‌های مهتاب (مهراه شریفی‌نیا) درباره باران گفت: راز قطرات باران که در بخش‌های ابتدا و انتهایی فیلم گفته می‌شود و دیگر تک‌گویی‌های مهتاب در بخش‌های مختلف نماد پاکی و زلالی است. برای اینکه فیلم به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) پخش می‌شد، دوست داشتم بدون شعار از نماد باران استفاده کنم.

حجازی درباره ترکیب بازیگران فیلم گفت: غیر از چند بازیگر که مرتب در فیلم‌های تلویزیون بازی می‌کنند، اکثر بازیگران خوب پیشنهاد بازی در این فیلم‌ها را نمی‌پذیرند. در این پروژه جذب مهراوه شریفی‌نیا، هومن سیدی و آهو خردمند مشکل بود. سیدی و خردمند در اولین فیلم تلویزیونی خود بازی می‌کردند و شریفی‌نیا هم با صحبت‌های ما راضی با بازی شد.

این کارگردان در پایان درباره فعالیت جدید سینمایی خود گفت: همراه با چند نفر مشغول تحقیقات برای فیلم "توفانی در راه است" هستم و به احتمال زیاد تحقیقات و نگارش نسخه اول فیلمنامه تا پایان تابستان طول می‌کشد. امیدوارم بتوانم کاری متفاوت بسازم و تجربه‌ای نو کسب کنم. این فیلم ادامه نگاه فیلم سینمایی "در میان ابرها" است.

فیلم تلویزیونی "اگر باران ببارد" جمعه 17 خرداد ساعت 16 از شبکه اول پخش شد. این فیلم به کارگردانی روح‌الله حجازی و تهیه‌کنندگی سیدمحسن طباطبایی‌پور تهیه شده و درباره زندگی زنی جوان است که با وجود مخالفت‌های خانواده با یک جانباز قطع نخاع ازدواج می‌کند.

فریبرز سمندرپور دیگر بازیگر "اگر باران ببارد" است و سایر عوامل پروژه عبارتند از داود مهری مدیر تولید، مسعود فیروزه دستیار تولید، مجید اسماعیلی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، هاشم مرادی مدیر تصویربرداری، مجید هاشمی صدابردار، سعید ملکان طراح گریم و احسان پورقربان طراح صحنه و لباس.