كورش صفوي : برخي از مترجمان به دليل مشكلات اقتصادي به ترجمه روي آورده اند

* براي شروع بحث و جلوگيري از سوء تفاهم بفرماييد مراد شما از ترجمه چيست ؟



- اگر منظور شما از اين پرسش مفهوم ترجمه از منظر ترجمه شناسي باشد بايد بگويم كه تخصص من ترجمه شناسي نيست . من ترجمه را به عنوان كاري كه دوست دارم در كنار تاليفات خود انجام مي دهم . ترجمه هايي هم كه انجام داده ام تا به اينجا به دو گروه تقسيم مي شود : نخست كتابهايي كه در زمينه زبانشناسي است ، مانند زبان و ذهن / چامسكي ، زبان و انديشه/ چامسكي، فرديناند دو سوسور/ نوشته كالر، دوره زبانشناسي عمومي / دوسوسور . اين آثار در زمينه تخصصي كار خودم، يعني زبانشناسي است و از ديدگاه من كتاب كلاسيك بوده و مدتها پيش از اين بايد آنها را ترجمه مي كرديم، زيرا وقتي ما ادعا مي كنيم رشته زبانشناسي در ايران از نو پايي در آمده و به پويايي خود رسيده پس نياز است متن هاي كلاسيك را به زبان فارسي ترجمه كنيم . در كنار اين ترجمه ها، چند كتاب نيز به زبان فارسي ترجمه كرده ام كه بيشتر بخاطر علاقه شخصي خودم است . از جمله اين آثار مي توان به ديوان شرقي و غربي / گوته ، و دنياي سوفي / يوستين گور اشاره كرد . در مورد دنياي سوفي بايد به اين نكته اشاره كنم كه اين ترجمه براي من بسيار دشوار بود چون در آن از يك زبان كودكانه استفاده شده است كه من در ترجمه چندان بر آن تسلط نداشتم.



* هر مترجمي ، آگاهالنه يا ناآگاهانه، از يكي از تئوريهاي ترجمه پيروي مي كند . شما از كدام يك از تئوريها در ترجمه استفاده مي كنيد ؟



- من نه مترجم حرفه اي هستم ، نه متخصص ترجمه شناسي . اما در مورد اين كه روش من چيست با يد بگويم روش من مورد تاييد هيچ يك از نظريه هاي ترجمه شناسي نيست. من معتقدم اگر متن ترجمه شده به لحاظ زباني بوي ترجمه بدهد كار موفقي نيست . همچنين، اگر متن ترجمه شده از متن اصلي دشوار فهم تر باشد نيز ترجمه موفقي به شمار نمي رود . به بيان ديگر، اگر مخاطب/ خواننده - در صورت دانستن زبان اصلي متن ترجمه شده - احساس كند متن اصلي قابل فهم تراز متن ترجمه شده است بايد گفت كه متن ترجمه شده ترجمه موفقي نيست . روش من روش عجيب و غريبي است كه شايد به نظر شما مضحك به نظر بيايد . من ابتدا يك بند ( پاراگراف) را مي خوانم ، سپس كتاب اصلي را كنار مي گذارم و به اين مي انديشم كه اگر كسي بخواهد اين بند ( پاراگراف) را براي كس ديگري به زبان فارسي توضيح بدهد يا بنويسد چگونه اين كار را انجام مي دهد ، سپس ساختار زبان فارسي براي ترجمه انتخاب كرده و ملاك عمل قرار مي دهم . بسياري از همكاران من در دانشگاه ، كه تخصص آنها ترجمه شناسي است به اين نوع ترجمه اعتقاد ندارند . آنها مي گويند اين كار باعث آفرينش جديد مي شود نه باز آفريني متن اصلي . در حالي كه من معتقدم ترجمه آفرينشي جديد در زمينه يا مفهومي است كه پيش از اين در ذهن كسي ديگري جرقه زده است .



* چه دليلي براي درستي نظر خود داريد ؟



- هركدام از ما دانشي دايره المعارف وار از جهان خارج داريم . هر واژه ، مفهوم ، و جمله براي ما معني خاصي دارد. يك واژه ممكن است در زندگي من مفهومي داشته باشد كه در زندگي شما داراي آن معني نباشد. براي مثال : " نردبان" براي من كه از ارتفاع مي ترسم يك معناي دلشوره و اضطراب را بهمراه دارد ، اما ممكن است براي شما اين معنا را نداشته باشد. بنابراين وقتي من بگويم شب عيد براي نصب چراغ بالاي نردبان رفته بودم ، شما كليت حرف مرا مي فهميد اما حال و هواي آن ( دلشوره و ترس از ارتفاع ) را نخواهيد فهميد ، چرا؟ چون من اين مطلب را يك باراز زبان فردي خودم به زبان اجتماعي فارسي ترجمه مي كنم ، و اين زبان اجتماعي فارسي است كه به شما منتقل مي شود، و شما براي فهم آن ، آن را از زبان اجتماعي به زبان فردي خودتان ترجمه مي كنيد. بنابراين وقتي ما با هم فارسي صحبت مي كنيم دوباره ترجمه صورت مي گيرد ، يك بار از زبان فردي من به زبان اجتماعي، و يك بار از زبان اجتماعي به زبان فردي شما. به همين دليل، وقتي بسياري از مردم مي گويند حرف همديگر را خوب مي فهميم ، منظور آنها اين است كه اين زبان دايره المعارفي ما مشتركاتي دارد .

با توجه به مطالب فوق ، فرايند ترجمه را مي توان چنين عنوان كرد : كسي در جايي با زبان فردي خود مي انديشد ، سپس اين انديشه را به زبان اجتماعي خاصي ترجمه و به روي كاغذ منتقل مي كند . من به عنوان مترجم آن زبان اجتماعي را اول از زبان مبداء به زبان فردي خود مي برم و بعد براي الفاظ و معاني زبان فردي خود در زبان اجتماعي زبان مقصد معادل يابي مي كنم . شما به عنوان مخاطب فارسي زبان متن ترجمه شده به زبان اجتماعي فارسي را مي خوانيد و براي فهم آن ، آن را به زبان فردي خود ترجمه مي كنيد . بنابراين از شخص اول كه در زبان مبداء متني را مي آفريند تا وقتي كه به شما برسد دست كم دوخوانش مختلف ازآن متن به وجود مي آيد . به همين خاطربه هيچ عنوان اعتقاد ندارم در ترجمه باز آفريني صورت مي گيرد ، بلكه معتقدم ترجمه، خلق اثر جديد است. مترجم درخلق جديد متن ، جرقه هاي فكري اي را كه در زبان مبداء وجود دارد، به زبان مقصد منتقل مي كند . به بيان ديگر، ترجمه به اين معنايي كه من از آن مراد مي كنم آن است كه ما بتوانيم جرقه فكري خالق اثر از زبان مبداء را به شكلي به مخاطب خودمان در زبان مقصد منتقل كنيم كه تا حد مطلوب آن جرقه هاي فكري را درك بكند.

* آقاي دكتر يكي از مشكلات موجود در متنهاي ترجمه شده به زبان فارسي اين است كه مترجمان صرف دانستن زبان خارجي را براي ترجمه كافي دانسته و دست به ترجمه مي زنند . نتيجه اين كار آشفتگي معنايي و مفهومي در زبان آن علم يا رشته علمي به خصوص است . نظر شما در اين باب چيست ؟



- شما يك پيوستاري را در نظر بگيريد كه يك قطب آن زبان علم باشد و يك قطب ديگر آن زبان ادب . در اين پيوستار ما با واحدهاي واژگاني يا به تعبير زبانشناسي نشانه هاي زباني سروكار داريم . در زبان علم نشانه ها از هم جدا هستند. هيچ نشانه اي د ر نشانه ديگر تاثير گذاري معنايي ندارد. براي مثال ، در رشته زبانشناسي، تكواژ معني دقيقي دارد كه در بازي نشانه ها نمي افتد و اگر در كنار آن، وازه ديگري قرار بگيرد معني آن را عوض نمي كند . در چنين جايي ما با زبان علم رو به رو هستيم . هر چقدر در اين پيوستار به سمت زبان خودكار نزديك شويم بازي نشانه ها جلوه بيشتري پيدا مي كند . براي مثال، وقتي ما در زبان فارسي مي گوييم " سيگار براي سلامتي مضراست " ، منظورمان كشيدن سيگار است نه خود سيگار، زيرا سيگار وقتي در مغازه قرار دارد براي ما ضرري ندارد. مخاطب ما از شنيدن اين جمله به معناي آن كه همانا كشيدن سيگار است پي مي برد، در حالي كه اگر قرار باشد فقط از روي معني واژه هاي به كار رفته در جمله به معنا جمله دست پيدا كنيم چنين معنايي را به ذهن متبادر نمي كند . هرچه دراين پيوستار به زبان ادب نزديك شويم آميختگي و پيچيدگي نشانه بيشترمي شود . در اين پيوستار ساده ترين ترجمه زماني است كه شما درزبان علم ترجمه مي كنيد. ساده از اين بابت كه اگرشما در آن علم متخصص باشيد تكليفتان با معادل يابي روشن است. بنابراين، اگر شخص زبان مبداء را بداند ، زبان مقصد را بهتر بداند ، و در آن رشته خاص هم تخصص داشته باشم زبان علم را به راحتي ترجمه مي كند . اين ماجرا در ادبيات به صورتي پيچيده تري مطرح است . يعني، شما مي توانيد چندين صفحه از يك متن ادبي را بخوانيد و متوجه نشويد بد ترجمه شده است. چون نشانه روي نشانه قرار گرفته است. شما مي خوانيد ولي به هيچ عنوان نمي توانيد با اطمينان بگوييد من شعر " پاز" ،" شكسپير" ، يا " گوته " را خواندم . شما شعري را خوانده ايد اما تا چه اندازه اين شعر " پاز" يا " شكسپير" ، يا " گوته " بوده است معلوم نمي شود . بنابراين، با شما در اين زمينه كه متن هاي ترجمه شده تخصصي به دليل عدم آشنايي مترجمان با اصطلاحات و مفاهيم خوانندگان را با آشفتگي معنايي و مفهومي روشن مي كنند موافق هستم .