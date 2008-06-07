لرستان در عزای فاطمه (س) تن پوش سیاه بر تن کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، هیئات مذهبی و دسته جات سینه زنی و زنجیرزنی از دقایق ابتدایی صبح امروز با حضور در سطح شهر خرم آباد به عزداری پرداختند.

مراسم "گل مالی" نیز که هر ساله در روز تاسوعا و عاشورا در مناطق مختلف استان لرستان برگزار می شود امروز در مناطق مختلف شهرستان خرم آباد نیز برگزار شد.

مردم لرستان با مالیدن گل بر روی پیراهنهای سیاه خود از غم بزرگی که در عزای بانوی دو عالم در سینه دارند خبر دادند و بی مهابا هر بیننده ای را به یاد مظلومیت حضرت زهرا (س) و مولا علی (ع) انداختند.

صدای آوای غریب "چمریونه"(نوای سوگ) نیز در برخی از مناطق خرم آباد در کوچه ها طنین انداخت و قلب مردمان لر را بیش از پیش به درد آورد.

صدای سنج و طبل عزای فاطمیه آنچنان در گوش هر شنونده ای رسوخ یافت که دیگر مجالی برای پنهان کردن اشک ماتم باقی نماند .

هیئات زنجیرزنی و سینه زنی مناطق مختلف شهرستان خرم آباد با حضور در خیابان های اصلی شهر به زنجیر زنی و سینه زنی پرداختند و با حمل "علم" ها و "چهل چراغ" هایی که هنوز بوی عاشورا می داد در غم مادر حسین (ع) اشک ماتم ریختند.

زنان خرم آبادی نیز در حرکتی نمادین تابوت حضرت زهرا را بر روی دستان خود گرفتند و در عزای بانوی عشق زجه زدند.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد ، مردم این شهرستان نیز از دقایق اولیه صبح امروز با حضور در سطح خیابانهای شهر به عزداری سالروز شهادت حضرت فاطمه پرداختند.

هیئات زنجیر زنی و سینه زنی در بروجرد با حضور همه اقشار مردم به خصوص جوانان و نوجوانان در خیابانهای شهر حضور یافتند که در این مراسم نیز بانوان تابوت نمادین حضرت زهرا (س) را در فاصله بین مسجد امام حسن مجتبی (ع) این شهرستان تا امامزاده جعفر تشییع کردند.

همچنین بیش از 14 نانوایی سطح شهرستان بروجرد امروز به مناسبت شهادت حضرت زهرا در میان عزاداران نان صلواتی توزیع کردند.

مراسم نوحه خوانی، سخنرانی مبلغان و برپایی نمایشگاههای عکس شهدا از دیگر برنامه های عزاداری مردم این شهرستان بود.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت نیز مراسم عزاداری ایام فاطمیه در این شهرستان با حال و هوای تشییع پیکر پنج تن از شهدای گمنام پیوند خورد.

گزارش خبرنگاران مهر از شهرستانهای ازنا ، الیگودرز، پلدختر، سلسله و دلفان نیز حکایت از حضور پرشور مردم در عزداری بی بی دو عالم دارد.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان لرستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در طول ایام فاطمیه بیش از 200 مبلغ در قالب روحانیون اعزامی از حوزه علمیه قم و روحانیون مستقر طرح هجرت به منظور تبیین اندیشه ها و ویژگیهای شخصیتی حضرت زهرا(س) به مناطق مختلف استان لرستان اعزام شدند.

حجت الاسلام قنبر علی خادمی با اشاره به فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی در ایام فاطمیه ، عنوان کرد: همچنین در طول این ایام بیش از 400 مورد پوستر، بیلبورد و پلاکارد در سطح استان نصب شده است.

وی تصریح کرد: این سازمان همچنین با تشکیل گردهمایی و جلسات مختلف با مسئولان هیئات مذهبی استان و با حضور علمای اعزامی از حوزه علمیه قم به تبیین سیاستهای هیئات در طول ایام فاطمیه پرداختند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان بیان داشت: در میان هیئات مذهبی استان نیز جزوات و اقلام فرهنگی پیرامون شخصیت و ابعاد وجودی حضرت زهرا (س) و ضرورت شناساندن آرمانهای این بانوی فرزانه توزیع شد.

خادمی با اشاره به فضایل اخلاقی و ویژه گیهای شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) یادآور شد: حضرت زهرا (س) نمونه کامل شخصیت انسانی و الگویی برای همه زنان و مردان مسلمان است.