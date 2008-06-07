دنی هیوستن رئیس داوران جایزه مایکل پاول جشنواره ادینبورگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد جان هیوستن، سیگوریون سیگواتسون تهیهکننده ایسلندی، اسکارلت تامس نویسنده بریتانیایی، جولی ریچاردسن بازیگر بریتانیایی و یان سافتلی فیلمساز بریتانیایی اعضاء هیئت داوران جایزه مایکل پاول بهترین فیلم بریتانیایی و جایزه PPG بهترین نقشآفرینی در یک فیلم بریتانیایی جشنواره ادینبورگ سال 2008 هستند.
با حمایت شورای فیلم بریتانیا ارزش نقدی این جایزه به 39 هزار دلار افزایش پیدا کرد. از جمله فیلمهایی که برای دریافت جایزه رقابت می کنند می توان به "چیزهای بهتر" دوئین هاپکینز، "هلن" کریستین مالی و جو لاولور، "سامرزتاون" شین میدوز، "سنگ سرنوشت" چارلز مارتین اسمیت، "تابستان" کنی گلنان و "اثر عشق" جان میبری اشاره کرد که فیلم آخر آغازگر جشنواره است.
هیوستن 46 ساله که به عنوان بازیگر فیلمهایی مانند "21 گرم"، "هوانورد" و "فرزندان انسان" را در کارنامه دارد، در این باره گفت: از اینکه به عنوان رئیس داوران بخش مایکل پاول جشنواره ادینبورگ انتخاب شدم، بسیار خوشحالم. پدرم (جان هیوستن) درباره ادینبورگ میگفت تنها جشنوارهای است که یک کم ارزش دارد.
شصت و دومین جشنواره بینالمللی فیلم ادینبورگ از 18 تا 29 ژوئن (29 خرداد تا نهم تیر) برگزار میشود و از ایران دو فیلم "آواز گنجشکها" و "سه زن" به ترتیب در بخشهای نمایش کارگردانان و رزباد به نمایش درمیآیند. امسال در مجموع 142 فیلم بلند از 29 کشور شامل 113 فیلم جدید در ادینبورگ به نمایش درمیآید و "بزدل" ویتو روکو فیلم اختتامیه جشنواره است.
بخش مرور آثار جشنواره فیلم ادینبورگ 2008 به ژان مورو بازیگر 80 ساله فرانسوی فیلمهای "شب" و "ژول و ژیم" و شرلی کلارک بازیگر و کارگردان فقید آمریکایی اختصاص دارد. بخش مرور آثار مورو با همکاری موسسه فیلم بریتانیا برگزار میشود و برنامه کلارک شامل فیلمهای "دنیای سرد"، "تصویر جیسن"، "ارتباط" و چند فیلم کوتاه اوست.
جشنواره ادینبورگ که از قدیمیترین رویدادهای سینمایی دنیاست، از زمان راهاندازی در 1947 در ماه اوت به عنوان بخشی از بزرگترین جشنواره هنری ادینبورگ برگزار میشد. اما مسئولان جشنواره اعلام کردند قصد دارند از سال 2008 آن را ماه ژوئن برگزار کنند تا ضمن جلب توجه بیشتر تماشاگران، زمینه حضور فیلمهای مطرح و ستارههای سرشناس فراهم شود.
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