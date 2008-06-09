کتاب مدافع حقوق زنان مسلمان برنده یک جایزه آمریکایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از TV7 ترکیه، این کتاب سبک زندگی و حقوق شرعی زنان مسلمان را در دوران امپراتوری عثمانی - به خصوص در قرن نوزدهم - به تصویر می کشد.

نویسنده در کتاب "زنان عثمانی: اسطوره یا واقعیت" این بحث را مطرح می کند که زنان مسلمان در دوران امپراتوری عثمانی از چنان حقوقی برخوردار بوده اند که بسیاری از حقوق زنان امروزی در غرب از آن تاثیر پذیرفته یا همان حقوق را در پیش گرفته اند. نویسنده در ادامه با اشاره به قصه های "هزار و یک شب" و آوردن تصاویر و مینیاتورهایی از آن دوران، بر گفته های خود صحه گذاشته است.

تصویر جلد کتاب و نماد جایزه

"اصلی سانجار" همچنین تاکید کرده است که بر خلاف تصور بسیاری از شرق شناسان غربی که زنان مسلمان را همیشه در قید و بند و به مثابه یک برده قلمداد می کردند، این زنان آزادترین زنان دنیا بوده و هرگز با آنان به عنوان کالا برخورد نشده است، آنها افرادی بوده اند که زیبایی و عفتشان مایه الهام بسیاری از آثار هنری بوده است.

جایزه بنیامین فرانکلین هر سال از سوی انجمن ناشران کتاب ایندپندنت آمریکا اعطا می شود.