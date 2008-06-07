سهمیه جدید بنزین خودروها / ارائه آزاد بنزین سوپر به قیمت 540 تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید مهدی هاشمی گفت : سهمیه بنزین خودروهای شخصی 120 لیتر در ماه ثابت مانده است و موتورسیکلتها نیز ماهانه 36 لیتر بنزین دریافت خواهند کرد.

سرپرست وزارت کشور تصریح کرد: از ابتدای تیرماه امکان دریافت بنزین سوپر از طریق کارت سوخت وجود ندارد و کسانی که می خواهند از این نوع بنزین استفاده کنند، باید آن را به صورت آزاد از جایگاه های عرضه بنزین دریافت کنند.

وی نرخ هرلیتر بنزین سوپر آزاد را 540 تومان اعلام کرد و افزود: از ابتدای تیرماه برای خودروهای تولید داخل که حجم موتور آنها بیش از دوهزار سی سی است، بنزین سهمیه ای تعلق نخواهد گرفت و دارندگان این خودروها باید بنزین مورد نیاز خود را به صورت آزاد تهیه کنند.

هاشمی درباره علت حذف بنزین سهمیه ای برای این دسته از خودروها گفت: این دسته از خودروها درصد پایینی از خودروهای موجود را به خود اختصاص داده اند و بیشتر این خودروها از جمله خودروهای گرانقمیت هستند که افراد متمکن آن را خریداری می کنند.

رئیس ستاد تبصره 13 تصریح کرد: خودروهای وارداتی نیزکه حجم موتورآنها 1300سی سی به پائین باشد، می توانند از سهمیه سوخت استفاده کنند و به خودروهای وارداتی که حجم موتور آنها 1300 سی سی به بالا باشد، سهمیه بنزین تعلق نمی گیرد.

خودروهای دوگانه سوز

هاشمی درباره سهمیه خودروهای عمومی دوگانه سوز نیز گفت: سهمیه خودروهای عمومی دوگانه سوز 200 لیتر در ماه تعیین شده است.

به گفته وی خودروهای دوگانه سوز مسافربر شخصی 400 لیتر، خودروهای آژانسها که دوگانه سوز هستند 300 لیتر، خودرو های آموزش رانندگی دوگانه سوز 300 لیتر و وانتهای پر مصرف دوگانه سوز 300 لیتر بنزین در ماه دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: دارندگان وانتهای پر مصرف که تاکنون برای دوگانه سوز شدن خودروی خود اقدام نکرده اند تا پایان تابستان امسال فرصت دارند که نسبت به این مسئله اقدام کنند و در غیر این صورت سهمیه این دسته از خودروها در سه ماهه سوم سال با خودروهای دو گانه سوز برابر در نظر گرفته خواهد شد.

هاشمی درباره وانتهای دوگانه سوز کم مصرف نیز گفت: برای این دسته از خودروها 250 لیتر بنزین در ماه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: خودروهای مسافربر شخصی بین شهری که دوگانه سوز هستند، نیز ماهانه 800 لیتر بنزین دریافت خواهند کرد.

خودروهای تک سوز

رئیس ستاد تبصره 13 همچنین درباره سهمیه خودروهای تک سوز گفت: برای خودروهای شخصی که حجم موتور آنها دوهزار سی سی به پایین باشد، ماهانه 120 لیتر بنزین در نظر گرفته شده است.

به گفته هاشمی سهمیه تاکسی ها 650 لیتر، مسافربرهای شخصی 550 لیتر، آژانسها 400 لیتر، خودروهای آموزش رانندگی 400 لیتر و وانتهای کم مصرف 300 لیتر در ماه تعیین شده است که سهمیه آنها از ابتدای تیرماه در کارت سوخت آنان شارژ خواهد شد.

وی همچنین گفت: از سه ماهه دوم سال جاری سهمیه خودروی جانبازان در کارت سوخت آنان شارژ خواهد شد و کوپن های سوخت توزیع شده نیز تا ابتدای تیرماه امکان استفاده دارند و پس از این تاریخ ابطال خواهند شد.

هاشمی درباره کارت سوخت خودروهای دیزلی نیز گفت: دارندگان این دسته از خودروها می توانند از ابتدای تیر ماه بدون اعمال محدودیت سهمیه ای و تنها با ارائه کارتهای سوخت، گازوئیل دریافت کنند.

رئیس ستاد تبصره 13 به دارندگان خودروهای دیزلی که تاکنون برای دریافت کارت سوخت اقدام نکرده اند، توصیه کرد که در فرصت باقیمانده برای دریافت کارتهای خود اقدام کنند، زیرا از ابتدای تیر ماه نفت گاز تنها با ارائه این کارتها عرضه خواهد شد.

سرپرست وزارت کشور اظهار داشت: سهمیه خودروهای شخصی و موتورسیلکتها به صورت سه ماهه در کارت سوخت آنان شارژ خواهد شد و سهمیه بقیه خودروها به صورت ماهیانه شارژ می شود.