8 پیشنهاد ایران برای رفع فقر در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌ نژاد روز سه شنبه درسخنانی دراجلاس اضطراری سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد ( فائو) در مقر این سازمان در رم ضمن ارائه پیشنهادات خود بر ضرورت بیش از پیش ترویج اندیشه دینی و انسانی و ارزشهای اخلاقی و حاکمیت مدیران صالح و عدالت گستر تاکید کرد.

رئیس جمهور در ابتدای سخنرانی خود یاد و خاطره امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهور اسلامی ایران را گرامی داشت و گفت : امام خمینی (ره )راه آزاد،عزتمند، پاک و زیبا زیستن ومسیر برون رفت بشریت امروز ازبن بست اندیشه مادی و استیلای خودخواهی ، تبعیض و کینه ورزی را به سوی بیکران نور، مهرورزی، آزادگی و برادری گشود.

رئیس جمهور در ادامه به تشریح وضعیت اقتصادی و فقر در جهان پرداخت و خاطرنشان کرد : در حالی که بیش از 25 درصد مردم فقیر جهان بیش از 75 درصد درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کنند، عدم تعادل در تولید و مصرف مواد غذایی تشدید می‌شود حدود نیمی از محصولات کشاورزی در 10 کشور جهان تولید می‌شود، سرانه مصرف در کشورهای برخوردار بیش از دو برابر و در کشورهای فقیر بسیار کمتر از نصف میانگین جهانی می‌باشد و خود این مسئله زمینه ساز بحرانها است.

احمدی نژاد گسترش نابسامانیهای امروز بازار مواد غذایی در جهان را به عنوان حیاتی ترین نیاز برای تداوم بقای انسان هشدار دهنده دانست و گفت : در یک دوره کوتاه قیمت برخی محصولات کشاورزی به بیش از دو برابر افزایش و به همین نسبت قدرت خرید فقیران کاهش یافته است.

وی اضافه کرد : بدون تردید ادامه این وضع به گسترش فقر و مرگ و میر ناشی از آن و همچنین تحولات سریع اجتماعی و سیاسی در بسیاری از نقاط و برهم خوردن موازنه‌های موجود جهانی منجر خواهد شد و چشم اندازی نیز برای برون رفت از آن وجود ندارد.

رئیس جمهور بررسی و شناخت دقیق علل بروز این پدیده را منطقی ترین راه برای دستیابی به راه حل مناسب دانست و گفت : عده ای علت را در مسابقه بی فرجام برای افزایش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها افزایش قیمت مواد اولیه صنعتی، افزایش قیمت انرژی، استفاده از محصولات کشاورزی برای تولید سوخت، کاهش ارزش دلار و تورم جهانی جستجو می‌کنند وعده ای دیگر تغییرات زیست محیطی و خشکسالی، افزایش مصرف، نامناسب بودن شیوه‌های کشاورزی و پایین بودن بازدهی تولید و ضعف کشاورزان را عامل اصلی می‌دانند.

دکتر احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: با فرض درست بودن این تلقی‌ها سوال این است که علت ریشه ای همین عوامل در جهان چیست؟ آیا چنین شرایطی نتیجه طبیعی مدل توسعه جاری در جهان و مکانیسم بازار است، یا اینکه عواملی خارج از آن با دخالتها و یااعمال سیاستهایی باعث این وضعیت نگران کننده شده است.

وی هر دو عامل را موثر و مکمل یکدیگر دانست و اظهار داشت : اصولا نظام توسعه و مکانیزم بازار بدون یک کنترل قوی و تعیین کننده مسلط که روابط را به صورت عادلانه در جهان تنظیم کند، فاقد اعتبار و دوام است و امروز از وجود چنین کنترل کننده ای بی بهره هستیم و مهمتر از همه دخالتهای سازمان یافته، هدفمند و البته مخرب برخی قدرتهای سیاسی و اقتصادی در موازنه‌های اقتصادی و در بازار است.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه کاهش ارزش برابری دلار و افزایش قیمت انرژی که از عوامل نابسامانیهای اخیر معرفی می‌شوند دو روی یک سکه هستند پرسید به راستی علت چیست؟

وی بخشی از کاهش ارزش دلار را انعکاسی و بخشی دیگر را ارادی دانست و گفت: امروز برنامه ریزان برخی قدرتهای بزرگ به ناچار برای کاهش تبعات عملکرد دیروز خود و از سوی دیگر برای تحمیل اراده خود بر بازار اقدام به کاهش ارزش دلار می‌کنند.

دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: سالهای طولانی تورم و مشکلات اقتصادی برخی از قدرتها از طریق تزریق دلار بدون پشتوانه به اقتصاد جهانی، به سایر ملتها تحمیل شده است و امروز که ظرفیت جذب اقتصاد جهانی کاهش یافته و دیگران نیز وارد این میدان شده اند این آسیبها به کانون اصلی تولید آن بازگشت کرده است.

وی ادامه داد : به منظور تامین هزینه جنگها و اشغالگریها، جبران مصارف سنگین و اسراف گونه و همچنین برای پر کردن جیب سرمایه داری جهانی از جیب ملتها، به طور گسترده ای دلار بدون پشتوانه تزریق شده است. به نحوی که امروز انعکاس آن در کاهش روز افزون ارزش دلار به خوبی قابل مشاهده است. پدیده ای که همه روابط اقتصادی جهان را در معرض خطر قرار داده است.

رئیس جمهور دخالتهای غیر مسوولانه در موضوع انرژی را نیز در وضعیت نابسامانیهای جهانی مشهود دانست و گفت: در حالی که رشد مصرف، کمتر از رشد تولید است و بازار انباشته از نفت است، قیمتها روند تصاعدی خود را طی می‌کند و این وضعیت کاملا مصنوعی و تحمیلی است. بسیار روشن است که دستهای پیدا و پنهان و با اهداف سیاسی و اقتصادی قیمت را به صورت کاذب کنترل می‌کند.

وی با طرح این سوال که به راستی چرا برخی از قدرتمندان و سرمایه سالاران بین المللی چنین می‌کنند، گفت: آیا هدف آنان توجیه پذیر کردن سرمایه گذاری روی منابع جدید انرژی در عمق دریاها در قطب شمال و یا سایر مناطق است یا مسایل دیگری در کار است.

وی اضافه کرد: از یک سو به صورت مصنوعی قیمت نفت و انرژی و مالیات بر مصرف آن را بالا نگه می‌دارند و از سوی دیگر استحصال سوخت از مواد پایه کشاورزی را ترویج می‌کنند و همین را بهانه افزایش قیمت مواد غذایی قرار می‌دهند و بدتر از آن در برابر توسعه تولید و استفاده از انرژی پاک و ارزان هسته ای صف آرایی می‌کنند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: به نام تجارت آزاد از یک سو مقرراتی مانند کاهش تعرفه واردات کشاورزی را به ملتها تحمیل می‌کنند و از سوی دیگر با اعطای یارانه به بخش کشاورزی خود بسیاری از کشاورزان ضعیف در دیگر کشورها را از پای در می‌آورند.

دکتر احمدی‌نژاد همچنین با طرح این سوالات که چرا عده ای غذای مردم را وسیله سوداگری و تحصیل منابع نامشروع مالی قرار می‌دهند و با تحمیل مناسبات ناعادلانه صدها میلیون انسان را در فقر نگه می‌دارند؟ و چرا عده ای برای کسب ثروت و سلطه بر جهان همه مرزهای انسانی و ارزشهای اخلاقی را در می‌نوردند و به راستی چرا عده ای چنین رفتاری دارند؟ و اینکه آیا با سازوکارهای موجود می‌توان زیاده خواهی بی پایان و اشتهای سیری ناپذیر آنها را کنترل کرد؟ تصریح کرد: با سازوکار سازمان ملل در حالی که برخی از این قدرتها برای شورای امنیت که بالاترین نهاد تصمیم گیری است تکلیف تعیین می‌کنند و از آن استفاده ابزاری می‌نمایند، چگونه می‌توان شرایط را بسامان کند.

رئیس جمهور اظهار داشت : اصولا در حالی که هر کشوری سیاست‌های خاص و مبتنی بر منافع خود را دنبال می‌کند وهمزمان اراده‌های مختلف و انگیزه‌های گوناگون و بعضا شیطانی و با امکانات وسیع دست اندرکار اعمال سیاستهای ناعادلانه در مناسبات جهانی هستند سازوکارهای موجود چگونه قادر به حل مسایل هستند.

وی افزود: اگر قادر به اصلاح بودند آیا وضعیت جهان به اینجا می‌رسید که آمارهای رسمی از بیش از یک میلیارد فقیر در جهان خبر دهد در حالی که فقط سرانه جهانی تولید سالانه غلات بیش از 400 کیلوگرم به ازای هر نفر است.

دکتر احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: کاملا روشن است که وضع موجود حاصل اندیشه و مدیریت ناسالم و سازوکارهای حاکم است و اصلاح آن تغییر در اندیشه و مدیریت و نظامات حاکم بر جهان است.

رئیس جمهور تاکید کرد: در چنین شرایطی ترویج اندیشه دینی و انسانی و ارزش‌های اخلاقی و حاکمیت مدیران صالح و عدالت گستر بیش از پیش ضرورت می‌یابد، مدیریتی که بر پایه سلامت، عشق به انسان‌ها و خدا پرستی استوار باشد.

دکتر احمدی‌نژاد تصریح کرد: رقابتها برای قدرت و ثروت باید به رقابت برای خدمت و دوستی تبدیل شود و سازوکارهای عادلانه جانشین مناسبات یک سویه و ظالمانه شود.

پیشنهادات و راهکارهای رئیس جمهور در اجلاس فائو

رئیس جمهور در ادامه سخنرانی خود خاطرنشان کرد: اینک با وجود گسترش یاس در عموم ملتها از کارآمدی ساز وکارهای موجود حاکم بر جهان، به علت فوریت و اهمیت مواد غذایی در حفظ حیات انسان‌ها پیشنهاداتی ارائه می‌شود.

وی پیشنهاد کرد که یک نهاد مستقل و قدرتمند برای تنظیم عادلانه بازار مواد غذایی تشکیل شود و هم مناسبات را از تولیدات مصرف سازمان دهی کند و همه کشورها از آن تبعیت کنند.

دومین پیشنهاد رئیس جمهور این بود که سهم مناسبی از هزینه نظامی کشورها صرف بهبود تولید مواد غذایی و یارانه غذا برای فقیران شود. چرا که بدون گسترش سلاحهای مرگبار و با مهرورزی می‌توان امنیت را برقرار کرد، اما بدون غذا نمی‌توان زندگی کرد.

دکتر احمدی نژاد در ادامه پیشنهاد کرد که کشورهای برخوردار موظف به مسوولیت پذیری بیشتری در قبال تحولات جهانی و مشارکت در تنظیم مناسبات غذا شوند.

وی بازتعریف نظام تعرفه و یارانه در مواد غذایی در جهت تولید و توزیع عادلانه را به عنوان چهارمین پیشنهاد خود در این اجلاس مطرح کرد.

رئیس جمهور در پنجمین پیشنهاد خود عنوان کرد که قدرتهای بزرگ برای حفظ محیط زیست انسانی و جلوگیری از توسعه آلودگی و تخریب جو به کنوانسیونهای مربوطه بپیوندند تا از انهدام بیشتر زمینهای کشاورزی و گسترش خشکسالی جلوگیری شود.

دکتر احمدی‌نژاد در دیگر پیشنهاد خود گفت که این به نفع همه است که قدرتهای زورگو وادار شوند به جای اشغالگری و جنگ، به صلح و دوستی روی آورند و هزینه‌های نظامی گری را خرج اصلاح وضع کشاورزی جهان و کمک به مردم فقیر کشورهای خود و سایر کشورها کنند.

رئیس جمهور در هفتمین پیشنهاد خود نیز گفت : سوداگری و تقلب در موضوع انرژی کنترل و ممنوع شود و برنامه جامع برای تولید و توزیع انواع انرژی تنظیم و اجرا شود.

دکتر احمدی‌نژاد به عنوان آخرین پیشنهاد خود دراین اجلاس خاطرنشان کرد: همه با هم برای انتشار و حاکم شدن ارزشهای اخلاقی و انسانی و مدیران پاک و یکتا پرست تلاش کنیم.

وی در پایان سخنان خود با قدردانی از مدیر کل فائو و دست اندرکاران این اجلاس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آماده است تجربیات خود را دراختیار بگذارد و دراین روند مشارکتی فعال و سازنده داشته باشد.