همایش علمی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی با هدف کمک به ایجاد روان شناسی صحیح، جامع و بهینه دانش مدیریت اسلامی، نقد و بررسی روش شناسی مورد استفاده در آثار علمی قلمرو مدیریت اسلامی، کمک به ایجاد هماهنگی میان پژوهشگران و مدرسان مدیریت اسلامی و دسترسی به الگوهای نقد و بررسی علوم مدیریت، رایج و دستاوردهای آن برگزار می شود.

بررسی رویکردهای روش شناختی مدیریت اسلامی، بررسی روش شناسی علوم مرتبط با مدیریت اسلامی، نقد و بررسی روش شناسی های به کار رفته در آثار علمی قلمرو مدیریت اسلامی، روش شناسی مدیریت های تجربه شده در انقلاب اسلامی، بررسی تطبیقی روش شناسی تحقیق در مدیریت اسلامی با روش شناسی های تحقیق در علوم مدیریت رایج از موضوعات و محورهای اصلی این همایش است.