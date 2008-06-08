به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی رئیس مؤسسه بین‌المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در مجلس سوگواری شهادت حضرت زهران (س) با اشاره به اینکه در عظمت شخصیت حضرت زهرا (س) تردیدی نیست و به این شخصتیها که جنبه تقدس دارند، باید به دو صورت نگاه کرد، اظهار داشت: یکی این است که باید آنها را دارای صورت انسان دانسته و جان و سیرت آنها را برتر از انسان بدانیم. زیرا اینها موجوداتی دست‌نیافتنی، در حد اعلی و فرشته ای در صورت انسان هستند که دسترسی به آنها میسر نیست چرا که در بینش قرآنی انسان از فرشته برتر است.

وی در ادامه یاد آور شد: این بزرگواران را باید انسان بدانیم اما برتر از انسان. زیرا دارای موهبت ویژه‌ای در کسب علم بوده‌اند و به صورت انسانهایی در آمده‌اند که هر کس می‌خواهد به مراحل بالایی برسد، باید به آنها تأسی کند و از آنها پیروی کند.

رئیس مؤسسه بین‌المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها با اشاره به اینکه حضرت زهرا (س) انسانی مؤمن، بیدار، اندیشمند، مسئولیت‌پذیر برای انسان و پایبند به موازین اخلاقی بود، تصریح کرد: در این صورت حضرت زهرا (س) یکی از برجسته‌ترین الگوها به شمار می‌رود که نه تنها برای انسان بلکه برای زنها نیز الگو محسوب می‌شود.

رئیس جمهور سابق کشورمان با بیان اینکه تاریخ شخصیت حضرت زهرا (ص) همگی حکایت از والایی شخصیت او دارد و کسی نمی‌تواند در آن تردید کند، افزود: زندگی او کوتاه و غرق در بحران بوده است. او از شخصیتهایی است که برای انسانها الگوپردازی شده است و او الگویی برای همه انسانها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه پیامبران الهی در رابطه مستقیم با وحی هستند و کار پیامبران الهی الگوسازی است یادآور شد: در میان شخصیتهایی که در محضر پیامبر اکرم (ص) تربیت شده‌اند حضرت زهرا (س) برجسته‌ترین آنهاست که الگو برای همه انسانهایی است که می‌خواهند به کمال برسند و اوج سعادت را درک کنند. باید همه ببینند که شخصیتهایی مثل حضرت زهرا (س) چگونه الگویی هستند هرچند الگو بودن آن حضرت برای زنان پررنگتر است.

حجت‌الاسلام خاتمی در ادامه اظهار داشت: در گذشته بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی زن را یک موجود فرعی توصیف می‌کردند و معتقد بودند که زن برای مرد خلق شده است و مرد برای زندگی خلق شده است، این طرز تلقی در دنیای قدیم در مورد زن در روابط عمومی او، اخلاق، حقوق، رفتار و ویژگیهای اجتماعی او تأثیر بسیاری داشته است. اما در دنیای جدید و در غرب زمان زیادی نمی‌گذرد که زنان حق رأی دادن و رأی گرفتن دارند.

وی افزود: پس از انقلاب اسلامی تحول عظیمی از این جنبه در ایران ایجاد شده است که ناشی از نگرشهای امام خمینی بوده است. زن امروز می‌تواند رئیس جمهور باشد و پیشرفتهای بزرگی داشته باشد. در این دیدگاه معیار انسان بودن است و نه مرد یا زن بودن، اینکه مرد بخواهد جای زن و یا زن بخواهد جای مرد باشد جفا به هر دوی آنها به شمار می‌رود و جایگاه هریک با دیگری اشتباه می‌شود.

حجت‌الاسلام خاتمی با تأکید بر اینکه آزادی با ولنگاری نباید اشتباه گرفته شود، اظهار داشت: اگر چه برهنگی زشت و ناپسند است اما برای زنان بدتر و ناپسندتر است. ولنگاری و رهاشدگی به معنای آزادگی نیست. دیدگاه واقعی اسلام درباره انسان این است که مرد و زن نمی‌شناسد و فضیلت و انسانیت مورد توجه است. بنابراین حضرت زهرا (س) الگو برای همه انسانها است و هم الگو برای انسان مؤنث.