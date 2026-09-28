به گزارش خبرگزاری مهر، فیکسا انرژی، با سرمایهگذاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان رسماً وارد بازار نیروگاههای خورشیدی کوچک و پشتبامی شد. این سرمایهگذاری در نخستین گام صرف واردات تجهیزات و آموزش تکنسینهای مورد نیاز برای ۳ هزار سامانه کامل نیروگاه خورشیدی خانگی شده است. فیکسا با همکاری برند اسنووا برنامه دارد تا پایان سال ۳۰ هزار بسته کامل تجهیزات خورشیدی وارد و با توسعه ظرفیت اجرایی خود، مجموعاً ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی و پشتبامی را در کشور تأمین و اجرا کند؛ برنامهای که مجموع سرمایهگذاری این مجموعه در سال جاری را با احتساب سایر حوزههای فعالیت، به بیش از ۳۰ همت میرساند.
در شرایطی که تأمین پایدار برق به یکی از مهمترین چالشهای خانوارها، کسبوکارها و صنایع تبدیل شده است، بازار انرژی خورشیدی در ایران وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن، توسعه نیروگاههای کوچک و خانگی میتواند بخشی از بار تأمین انرژی را از شبکه سراسری به تولیدکننده نهایی منتقل کند.
ورود فیکسا به صنعت خورشیدی صرفاً با هدف فروش پنل و تجهیزات تعریف نشده و بر پایه ارائه یک راهکار یکپارچه انرژی خورشیدی شکل گرفته است؛ از بررسی نیاز، طراحی و تأمین تجهیزات تا نصب، راهاندازی، خدمات پس از فروش، تعمیرات و نگهداری و ایجاد درآمد پایدار از فروش برق. رضا قوامیپور، مدیر فیکسا انرژی، میگوید: «ما نمیخواهیم فیکسا را صرفاً بهعنوان یک فروشنده تجهیزات خورشیدی وارد بازار کنیم. هدف ما این است که مشتری از لحظه تصمیم برای احداث نیروگاه تا زمان بهرهبرداری و درآمدزایی از برق تولیدی، با یک مجموعه طرف باشد.» به گفته قوامیپور، یکی از چالشهای اصلی توسعه انرژی خورشیدی در بازار ایران، پراکندگی خدمات و تعدد بازیگران در زنجیره تأمین و اجرای پروژه است؛ به همین دلیل فیکسا تلاش کرده مدل فعالیت خود را بر پایه All-in-One Solution طراحی کند.
یکی از مزیتهای فیکسا انرژی، قرار گرفتن در کنار برند اسنووا و استفاده از زیرساخت گسترده خدمات و عملیات این گروه در کشور است. این ظرفیت به فیکسا امکان میدهد زنجیره خدمات انرژی خورشیدی را از تأمین و نصب تا تعمیرات، نگهداری و خدمات پس از فروش توسعه دهد. در کنار این زیرساخت، فیکسا برای محصولات و خدمات خود گارانتی تا ۱۰ سال و همچنین مدلهای متنوع پرداخت، خرید اقساطی و تسهیلاتی را در نظر گرفته است تا بخشی از موانع اولیه سرمایهگذاری برای مشتریان کاهش یابد.
فیکسا انرژی همچنین تلاش دارد نگاه به نیروگاه خورشیدی را از یک هزینه برای تأمین برق به یک دارایی مولد انرژی تغییر دهد. در این مدل، مالک میتواند ضمن تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود و کاهش وابستگی به شبکه، در صورت فراهم بودن شرایط و قراردادهای مربوطه، از فروش برق تولیدی و ایجاد درآمد نیز بهرهمند شود. به گفته قوامیپور، هدف فیکسا این است که نیروگاه خورشیدی برای مشتری صرفاً تجهیزی روی پشتبام نباشد، بلکه در طول زمان برای مالک ارزش اقتصادی ایجاد کند.
در کنار توسعه ظرفیت اجرایی، سادهسازی فرآیند ورود مشتری به انرژی خورشیدی یکی دیگر از محورهای فعالیت فیکسا انرژی است. این مجموعه در حال توسعه ابزارهای محاسبه و ارزیابی انرژی است تا مشتری با وارد کردن اطلاعات مصرف و تجهیزات خود، بتواند ظرفیت مناسب نیروگاه، تجهیزات مورد نیاز و برآورد سرمایهگذاری را دریافت کند. هدف، تبدیل فرآیند پیچیده تصمیمگیری و احداث نیروگاه به تجربهای ساده و قابل فهم است؛ به سادگی چند کلیک. فیکسا در ادامه توسعه این اکوسیستم، زیرساختهای هوشمند و مدلهایی مانند نیروگاه مجازی (VPP) را نیز در افق برنامههای خود دنبال میکند.
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