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۱۹ خرداد ۱۳۸۷، ۹:۱۷

روزشمار تاریخ جهان/

درخواست سوکارنو برای مبارزه با اشغالگران هلندی/عقب نشینی نظامیان آمریکایی از ویتنام

درخواست سوکارنو برای مبارزه با اشغالگران هلندی/عقب نشینی نظامیان آمریکایی از ویتنام

خبرگزاری مهر -گروه بین الملل: امروز هشتم ژوئن 2008 میلادی است. عناوین مهمترین تحولات جهان در این تاریخ در سالهای گذشته به شرح ذیل است.

جهان در هشتم ژوئن:

- 1946 : "احمد سوکارنو" رئیس جمهور اندونزی از طرفداران خویش خواست تا برای استقلال سوماترا بر ضد اشغالگران هلندی مبارزه کنند.

- 1969: "ریچارد نیکسون" رئیس جمهور آمریکا عقب نشینی 25 هزار نظامی این کشور از ویتنام را اعلام کرد.

- 1973: از زمان بر عهده گرفتن حکومت در اسپانیا از سوی ژنرال فرانکو در سال 1939، برای نخستین بار نخست وزیر در این کشور انتخاب شد.

- 1979: ملی کردن بانکها و شرکتهای بیمه در ایران

- 1986: انتخاب "کورت والدهایم" به عنوان رئیس جمهور اتریش با وجودی که در گذشته به نازی بودن متهم بود.

کد مطلب 695372

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