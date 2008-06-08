درخواست سوکارنو برای مبارزه با اشغالگران هلندی/عقب نشینی نظامیان آمریکایی از ویتنام

جهان در هشتم ژوئن:
- 1946 : "احمد سوکارنو" رئیس جمهور اندونزی از طرفداران خویش خواست تا برای استقلال سوماترا بر ضد اشغالگران هلندی مبارزه کنند.
- 1969: "ریچارد نیکسون" رئیس جمهور آمریکا عقب نشینی 25 هزار نظامی این کشور از ویتنام را اعلام کرد.
- 1973: از زمان بر عهده گرفتن حکومت در اسپانیا از سوی ژنرال فرانکو در سال 1939، برای نخستین بار نخست وزیر در این کشور انتخاب شد.
- 1979: ملی کردن بانکها و شرکتهای بیمه در ایران
- 1986: انتخاب "کورت والدهایم" به عنوان رئیس جمهور اتریش با وجودی که در گذشته به نازی بودن متهم بود.
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